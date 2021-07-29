Уровень воды в Большом Соленом озере Юты достиг исторического минимума

Уровень воды в Большом Соленом озере Юты официально упал до самого низкого показателя за всю историю. Это результат сильнейшей засухи, которая повлияла на водоснабжение на Западе США.

Геологическая служба США объявила, что среднесуточный уровень воды упал примерно на 2,5 сантиметра ниже предыдущего рекорда в 1278 метров над уровнем моря, который был установлен в 1963 году.

Поскольку озеро мелкое — около 11 метров в самом глубоком месте — уменьшающееся количество воды быстро приводит к отступлению береговой линии. Отступающие воды уже влияют на место гнездования пеликанов, которые входят в число миллионов птиц, зависящих от озера.

По мере того как высыхает дно, в воздух, которым дышат миллионы людей, поднимается пыль с примесью мышьяка, которым богато озеро. Владельцы лодок, пришвартованных в Большом Соленом озере, поднимают их из воды, чтобы они не застряли в грязи.