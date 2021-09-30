Уровень воды во втором по величине водохранилище США достиг рекордно низкого значения

Озеро Пауэлл и близлежащее озеро Мид, крупнейшее водохранилище страны, в этом году истощились с угрожающей скоростью. Два водохранилища, питаемых водоразделом реки Колорадо, обеспечивают критически важный источник питьевой воды и ирригацию для многих жителей региона, включая сельские фермы, ранчо и местные общины.

Озеро Пауэлл, расположенное на границе юго-востока Юты и северо-востока Аризоны, является вторым по величине водохранилищем в Соединенных Штатах. В июле 2021 года уровень воды в нем упал до самого низкого значения с 1969 года и продолжает падать.

По состоянию на 20 сентября 2021 года высота воды у плотины Глен-Каньон составляла 1081 метр, что на 46 метров ниже «полного бассейна». Чтобы компенсировать это, федеральные менеджеры начали выпускать воду из водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы не дать озеру Пауэлл опуститься ниже порогового значения, которое угрожает гидроэнергетическому оборудованию на плотине.

В объявлении от 22 сентября Бюро мелиорации США (USBR) пояснило, что обновленные гидрологические модели на следующие пять лет «показывают продолжающийся повышенный риск того, что озера Пауэлл и Мид достигнут критически низких отметок в результате исторической засухи».