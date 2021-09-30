Уровень воды во втором по величине водохранилище США достиг рекордно низкого значения
Озеро Пауэлл и близлежащее озеро Мид, крупнейшее водохранилище страны, в этом году истощились с угрожающей скоростью. Два водохранилища, питаемых водоразделом реки Колорадо, обеспечивают критически важный источник питьевой воды и ирригацию для многих жителей региона, включая сельские фермы, ранчо и местные общины.
Озеро Пауэлл, расположенное на границе юго-востока Юты и северо-востока Аризоны, является вторым по величине водохранилищем в Соединенных Штатах. В июле 2021 года уровень воды в нем упал до самого низкого значения с 1969 года и продолжает падать.
По состоянию на 20 сентября 2021 года высота воды у плотины Глен-Каньон составляла 1081 метр, что на 46 метров ниже «полного бассейна». Чтобы компенсировать это, федеральные менеджеры начали выпускать воду из водохранилищ, расположенных выше по течению, чтобы не дать озеру Пауэлл опуститься ниже порогового значения, которое угрожает гидроэнергетическому оборудованию на плотине.
В объявлении от 22 сентября Бюро мелиорации США (USBR) пояснило, что обновленные гидрологические модели на следующие пять лет «показывают продолжающийся повышенный риск того, что озера Пауэлл и Мид достигнут критически низких отметок в результате исторической засухи».
На озере Пауэлл прогнозы указывают на возможность падения ниже минимального уровня мощности уже в июле 2022 года, если чрезвычайно засушливая погода сохранится в следующем году. Под минимальной мощностью бассейна понимается высота 1063 метра. Уровень воды должен оставаться выше этой отметки, чтобы гидротурбины плотины работали должным образом. Согласно прогнозу, в 2023 году вероятность отключения турбин вырастет до 34%.
Когда плотина работает на полную мощность, она вырабатывает электроэнергию, которая распределяется между 5,8 миллионами домов и предприятий от Небраски до Невады.
В отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорится, что последовательные засушливые зимние сезоны в 2019-2020 и 2020–2021 годах привели к тому, что количество осадков с января 2020 года стало самым низким за всю историю наблюдений с 1895 года на всей территории Юго-Запада.
В то же время температуры в шести штатах, рассмотренных в отчете (Аризона, Калифорния, Колорадо, Невада, Нью-Мексико и Юта), были третьими по величине за всю историю наблюдений. Вместе исключительно низкий уровень осадков и высокие температуры уменьшили снежный покров и увеличили испарение влаги из почвы, что привело к стойкой и широко распространенной засухе на большей части американского Запада.