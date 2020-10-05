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Экология и климат

Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился на 30% за последние пять лет

National Geographic Россия
05 октября 2020
Москва
Фото: pixabay.com
Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на IV Всероссийском форуме по общественному здоровью.

Уровень загрязнения воздуха в Москве сократился на 30 процентов c 2015 года. Антон Кульбачевский отметил, что введение режима повышенной готовности в этом году в столице не только сберегло людей, но и положительно сказалось на экологии города.

«Индекс загрязнения атмосферного воздуха в Москве улучшился в сравнении с 2015 годом, снизившись на 30%, и характеризуется как низкий. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных вблизи автотрасс и жилых территорий, концентрация вредных веществ оказалась до 60% ниже, чем в аналогичный период 2019 года», — Антон Кульбачевский.

Он уточнил, что в Московской области до конца года установят 15 дополнительных станций, проводящих мониторинг качества воздуха. На сегодняшний день в российской столице уже действуют 60 таких станций. Они постоянно измеряют состояние воздуха и отслеживают превышение вредных для здоровья человека веществ. Каждые 20 минут данные поступают в специальную систему.

«Для мониторинга выбраны вещества, приоритетные для здоровья жителей Москвы, вызывающих онкологические и не онкологические заболевания», — рассказал Кульбачевский.

Глава ведомства отметил, что за последние 10 лет в городе наблюдается устойчивая динамика к снижению концентрации основных загрязняющих веществ: в 1,3 раза диоксида азота и в 2,3 раза — окиси углерода.

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