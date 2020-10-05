Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился на 30% за последние пять лет

Он уточнил, что в Московской области до конца года установят 15 дополнительных станций, проводящих мониторинг качества воздуха. На сегодняшний день в российской столице уже действуют 60 таких станций. Они постоянно измеряют состояние воздуха и отслеживают превышение вредных для здоровья человека веществ. Каждые 20 минут данные поступают в специальную систему.

«Для мониторинга выбраны вещества, приоритетные для здоровья жителей Москвы, вызывающих онкологические и не онкологические заболевания», — рассказал Кульбачевский.

Глава ведомства отметил, что за последние 10 лет в городе наблюдается устойчивая динамика к снижению концентрации основных загрязняющих веществ: в 1,3 раза диоксида азота и в 2,3 раза — окиси углерода.