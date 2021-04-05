Уровень загрязнения воздуха в Москве снизился вдвое во время карантина

Объявленный весной прошлого года карантин привел к снижению вредных веществ в атмосфере Москвы до 50%. Как сообщает ТАСС, к таким выводам пришли ученые Института географии Российской академии наук (ИГ РАН) в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале «Доклады РАН. Науки о Земле».

Начавшийся год назад карантин из-за распространения COVID-19 способствовал сокращению количества автотранспорта на дорогах столицы. Как следствие — снижению уровня концентрации основных загрязняющих веществ в атмосфере в период ограничительных мер на 30-50%. При этом ученые обнаружили важную особенность — различие воздействия снижения экономической активности на содержание разных атмосферных загрязнителей вблизи автотрасс и в жилых кварталах города», — говорится в сообщении ИГ РАН.

По словам авторов работы, для больших городов автомобили — главный источник загрязнения воздуха, при этом почти 2/3 от всех выбросов принадлежат оксиду углерода (СО) — продукту неполного сгорания топлива, а его концентрация зависит от конфигурации дорожной сети, интенсивности движения и погодных условий.