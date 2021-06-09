Устойчивое развитие Курорта Красная Поляна

О снижении воздействия на окружающую среду заботятся все отели курорта. В этом году здесь появился первый «зелёный» отель. Дизайнерский ibis Styles, подтвердив соответствие строгим стандартам и более чем ста критериям, стал обладателем сертификата международной экологической программы Green Key. Что это значит? Например, вся закупаемая бумажная продукция имеет экологическую маркировку и произведена из вторсырья или FSC-сертифицированной древесины. А все используемые средства для ежедневной уборки, стирки и мытья посуды кроме дезинфекторов имеют экологическую маркировку и являются полностью биоразлагаемыми. Другие отели курорта также активно внедряют безопасные для окружающей среды технологии и практики устойчивого развития, экономят ресурсы и предоставляют гостям возможность сделать свой отдых более экологичным.

Так, в ресторанах отелей не подают виды рыб, находящихся под угрозой исчезновения, а 80% продуктов питания произведены в городе Сочи и Краснодарском крае. Срок их доставки до стола минимальный, что обеспечивает высокое качество и максимальную питательную ценность.

Продвинутые системы автоматизации и диспетчеризации обеспечивают бережное расходование ресурсов и безопасную работу всех инженерных систем.

Ежемесячно команда Курорта Красная Поляна заготавливает и передаёт на переработку несколько тонн вторсырья. В основном это пластиковая и картонная упаковка многочисленных грузов, прибывающих на курорт, которая собирается непосредственно на дебаркадерах складов. Также на переработку отправляется часть крупногабаритных отходов, например, вышедшие из употребления стеклопакеты, а вся вышедшая из строя техника утилизируется специализированными компаниями. Опасные отходы также отправляются на утилизацию, к ним, кстати, относятся и батарейки. Поэтому курорт призывает всех гостей и сотрудников выбрасывать батарейки в специальные контейнеры, установленные в отелях и офисах.

Среди сотрудников курорта очень много ответственных людей, которые практикуют раздельный сбор в быту и принимают участие в экологических акциях и эколого-познавательных мероприятиях курорта и Сочинского национального парка.