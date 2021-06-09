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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Экология и климат
Партнёрский материал

Устойчивое развитие Курорта Красная Поляна

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09 июня 2021
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Награждение отеля за экоинициативу
Фото: Krasnaya Polyana Resort
Отдых в гармонии с природой — самое простое определение экологического туризма. Стратегия устойчивого развития Курорта Красная Поляна уделяет внимание не только туристским походам, лесотерапии и уединению в горах. Экотуризм для курорта — это подход к организации всех бизнес-процессов. Занимая лидирующие позиции в отрасли, Курорт Красная Поляна вносит весомый вклад в развитие новых подходов к организации экотуризма в стране.

«Зелёные» отели

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Фото: Krasnaya Polyana Resort / Flickr
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Фото: Krasnaya Polyana Resort / Flickr
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Фото: Krasnaya Polyana Resort / Flickr

О снижении воздействия на окружающую среду заботятся все отели курорта. В этом году здесь появился первый «зелёный» отель. Дизайнерский ibis Styles, подтвердив соответствие строгим стандартам и более чем ста критериям, стал обладателем сертификата международной экологической программы Green Key. Что это значит? Например, вся закупаемая бумажная продукция имеет экологическую маркировку и произведена из вторсырья или FSC-сертифицированной древесины. А все используемые средства для ежедневной уборки, стирки и мытья посуды кроме дезинфекторов имеют экологическую маркировку и являются полностью биоразлагаемыми. Другие отели курорта также активно внедряют безопасные для окружающей среды технологии и практики устойчивого развития, экономят ресурсы и предоставляют гостям возможность сделать свой отдых более экологичным.

Так, в ресторанах отелей не подают виды рыб, находящихся под угрозой исчезновения, а 80% продуктов питания произведены в городе Сочи и Краснодарском крае. Срок их доставки до стола минимальный, что обеспечивает высокое качество и максимальную питательную ценность.

Продвинутые системы автоматизации и диспетчеризации обеспечивают бережное расходование ресурсов и безопасную работу всех инженерных систем.

Ежемесячно команда Курорта Красная Поляна заготавливает и передаёт на переработку несколько тонн вторсырья. В основном это пластиковая и картонная упаковка многочисленных грузов, прибывающих на курорт, которая собирается непосредственно на дебаркадерах складов. Также на переработку отправляется часть крупногабаритных отходов, например, вышедшие из употребления стеклопакеты, а вся вышедшая из строя техника утилизируется специализированными компаниями. Опасные отходы также отправляются на утилизацию, к ним, кстати, относятся и батарейки. Поэтому курорт призывает всех гостей и сотрудников выбрасывать батарейки в специальные контейнеры, установленные в отелях и офисах.

Среди сотрудников курорта очень много ответственных людей, которые практикуют раздельный сбор в быту и принимают участие в экологических акциях и эколого-познавательных мероприятиях курорта и Сочинского национального парка.

Экотропы

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Фото: Krasnaya Polyana Resort / Flickr
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Фото: Krasnaya Polyana Resort / Flickr
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Фото: Krasnaya Polyana Resort / Flickr

Курорт почти полностью расположен на территории Сочинского национального парка, где гостям доступно для прогулок более 40 км экотроп. Проект развития сети экотроп курорта получил грантовую поддержку Ростуризма, и в этом сезоне на маршрутах будет обновлена навигация, появятся увлекательные информационные стенды и комфортные места отдыха. Гости курорта без труда найдут панорамные площадки, горные водопады, тропинки реликтового леса.

Главная задача проекта — подарить гостям возможность всей семьей познакомиться с уникальной природой Западного Кавказа в её первозданном виде, получить уникальные впечатления и приобщиться к ценностям бережного отношения к окружающей среде. Одна из новинок — мобильное приложение «Экотропы», в котором можно найти карты, фотографии и краткие сведения обо всех маршрутах курорта.

Поддержка гостей и сотрудников

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Krasnaya Polyana Resort / Flickr

Немаловажно для Курорта Красная Поляна сделать экологическое просвещение доступным не только для гостей, но и для сотрудников. Распространять знания, которые позволяют каждый день восхищаться уникальностью этого заповедного уголка природы. «Зеленая» тематика регулярно появляется во внешней и внутренней коммуникации курорта. Это позволяет увеличить число сторонников здорового образа жизни, ответственного отношения к окружающей среде и помогает объединить усилия для того, чтобы сохранить нашу планету для нынешнего и будущих поколений.

Приезжайте на Курорт Красная Поляна, выбирайте «зеленые» отели, гуляйте по экотропам и дышите горным воздухом, изучайте природу и историю Красной Поляны!

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