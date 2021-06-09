Устойчивое развитие Курорта Красная Поляна
«Зелёные» отели
О снижении воздействия на окружающую среду заботятся все отели курорта. В этом году здесь появился первый «зелёный» отель. Дизайнерский ibis Styles, подтвердив соответствие строгим стандартам и более чем ста критериям, стал обладателем сертификата международной экологической программы Green Key. Что это значит? Например, вся закупаемая бумажная продукция имеет экологическую маркировку и произведена из вторсырья или FSC-сертифицированной древесины. А все используемые средства для ежедневной уборки, стирки и мытья посуды кроме дезинфекторов имеют экологическую маркировку и являются полностью биоразлагаемыми. Другие отели курорта также активно внедряют безопасные для окружающей среды технологии и практики устойчивого развития, экономят ресурсы и предоставляют гостям возможность сделать свой отдых более экологичным.
Так, в ресторанах отелей не подают виды рыб, находящихся под угрозой исчезновения, а 80% продуктов питания произведены в городе Сочи и Краснодарском крае. Срок их доставки до стола минимальный, что обеспечивает высокое качество и максимальную питательную ценность.
Продвинутые системы автоматизации и диспетчеризации обеспечивают бережное расходование ресурсов и безопасную работу всех инженерных систем.
Ежемесячно команда Курорта Красная Поляна заготавливает и передаёт на переработку несколько тонн вторсырья. В основном это пластиковая и картонная упаковка многочисленных грузов, прибывающих на курорт, которая собирается непосредственно на дебаркадерах складов. Также на переработку отправляется часть крупногабаритных отходов, например, вышедшие из употребления стеклопакеты, а вся вышедшая из строя техника утилизируется специализированными компаниями. Опасные отходы также отправляются на утилизацию, к ним, кстати, относятся и батарейки. Поэтому курорт призывает всех гостей и сотрудников выбрасывать батарейки в специальные контейнеры, установленные в отелях и офисах.
Среди сотрудников курорта очень много ответственных людей, которые практикуют раздельный сбор в быту и принимают участие в экологических акциях и эколого-познавательных мероприятиях курорта и Сочинского национального парка.
Экотропы
Курорт почти полностью расположен на территории Сочинского национального парка, где гостям доступно для прогулок более 40 км экотроп. Проект развития сети экотроп курорта получил грантовую поддержку Ростуризма, и в этом сезоне на маршрутах будет обновлена навигация, появятся увлекательные информационные стенды и комфортные места отдыха. Гости курорта без труда найдут панорамные площадки, горные водопады, тропинки реликтового леса.
Главная задача проекта — подарить гостям возможность всей семьей познакомиться с уникальной природой Западного Кавказа в её первозданном виде, получить уникальные впечатления и приобщиться к ценностям бережного отношения к окружающей среде. Одна из новинок — мобильное приложение «Экотропы», в котором можно найти карты, фотографии и краткие сведения обо всех маршрутах курорта.
Поддержка гостей и сотрудников
Немаловажно для Курорта Красная Поляна сделать экологическое просвещение доступным не только для гостей, но и для сотрудников. Распространять знания, которые позволяют каждый день восхищаться уникальностью этого заповедного уголка природы. «Зеленая» тематика регулярно появляется во внешней и внутренней коммуникации курорта. Это позволяет увеличить число сторонников здорового образа жизни, ответственного отношения к окружающей среде и помогает объединить усилия для того, чтобы сохранить нашу планету для нынешнего и будущих поколений.
Приезжайте на Курорт Красная Поляна, выбирайте «зеленые» отели, гуляйте по экотропам и дышите горным воздухом, изучайте природу и историю Красной Поляны!