Утечка с полигона ядохимикатов остается одной из вероятных причин экокатастрофы на Камчатке
Независимый эколог Георгий Каваносян опубликовал результаты расследования о причинах загрязнения акватории у побережья Камчатки. Средства на экспедицию, которая прошла в октябре-ноябре, были собраны с помощью донатов.
В ходе экспедиции Каваносян, а также его коллеги проверили 22 потенциально опасных объекта вблизи Халактырского пляжа — полигоны бытовых и ядовитых отходов, войсковые ракетные части, склады ВМФ, очистные сооружения.
Осенью в одной из проб, взятых на побережье Камчатки, был найден продукт распада ракетного топлива — гептил, и на первом этапе экспедиции исследователи проверили потенциальные места его утечки, но ни в одной из проб гептил не был обнаружен.
На следующем этапе участники экспедиции исследовали побережье Халактырского пляжа с воды и суши. Они обнаружили две свалки с бытовыми отходами и одну — с пестицидами, которые могли стать причиной экологической катастрофы. Специалисты отметили, что свалки с бытовыми отходами не присыпают грунтом, и их разносит по всей округе. Одна из свалок находится прямо рядом с озером Приливное, которое впадает в Тихий океан.
«Вся дождевая вода, которая фильтруется через эту свалку, оказывается в конечном итоге в Тихом океане», — говорит в ролике на канале «Экологика» Каваносян.
В пробах в озере Приливное было обнаружено превышение предельной концентрации по бору до 4 раз, по меди до 2500 раз, по железу до 5 раз, по марганцу до 84 раз, по молибдену до 57 раз, по никелю до 19 раз, по цинку до 65 раз, по ванадию до 17 раз. По словам Каваносяна, в пробах из фильтрата второй свалки, который попадает в реку Халактырку, а затем в Тихий океан, наблюдалась подобная же картина.
По словам эколога, особое внимание было уделено Козельскому полигону ядохимикатов, на котором захоронено около 100 тонн опасных веществ, некоторые из которых сегодня запрещены Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях.
Специалисты провели на полигоне опытно-фильтрационные работы, георадарные изыскания, закачали трассер для определения мест разгрузки подземных вод в поверхностные водотоки и отобрали пробы воды из скважины. Также были отобраны вода и донные отложения из ручьев и небольших рек, которые находятся ниже по рельефу от полигона.
Все пробы были направлены в лабораторию химического факультета МГУ им. Ломоносова, где были проведены анализы методом газовой хроматографии с применением масс-спектрометрических детекторов.
Из отчета лаборатории следует, что в подземных водах Козельского полигона содержится опасный и запрещенный с 2009 года пестицид линдан, а также 2,4-дихлорфенол — производная пестицида 2,4-Д и гексохлорбензол. Эти токсичные вещества разрешено использовать только в медицине и науке.
«Предельная допустимая концентрация 2,4-дихлорфенола для морских вод составляет 0,1 мкг на литр. Мы нашли в грунтах 63 мкг на килограмм. Я привез в лабораторию небольшой кусок грунта весом примерно 2 или 3 килограмма, который содержал в себе до 200 мкг дихлорфенола, но даже таким количеством вещества можно гарантированно протравить до двух тысяч литров морской воды <…> одним 50-килограммовым мешком пестицидов, если он попадет в океан, можно отравить уже до 500 миллиардов литров морской воды», — говорит Каваносян.
По версии эколога, в результате стандартной для Камчатки сейсмической активности или же просто со временем нарушается глинистый защитный экран на Козельском полигоне ядохимикатов, и пестициды начинают активно проникать в грунтовые воды. Возможно, разрушение экрана произошло и раньше, год или несколько лет назад, а в этот раз была нарушена емкость, в которой содержался пестицид 2,4-Д.
Каваносян объясняет, что после протечки загрязнение попадает в грунтовые воды и начинает свое движение под землей в сторону Халактырского пляжа. Часть потока образует небольшие ручьи на поверхности и оставляет нам неопровержимые доказательства случившегося, но основной поток подземных вод по теории, сформулированной профессором химического факультета МГУ Ириной Перминовой, начинает разгружаться сразу на дне Тихого океана. Пятно растет, постепенно отравляя морских обитателей, и начинает смещаться на юг в сторону Авачинской бухты.
«Далее часть пятна разбавляется водами Тихого океана и уходит еще дальше на юг курильской гряде, а часть пятна загрязнения заходит с приливным течением в Авачинскую бухту и травит морских обитателей там, после чего также снижает концентрацию, разбавляется и потихоньку выходит из бухты. Все эти события могли произойти за месяц или за две недели до видимой катастрофы», — заявил Каваносян.
На расследование эколога обратило внимание российское подразделение Greenpeace, которое направило в Генпрокуратуру РФ требования принять меры прокурорского реагирования для:
- Проведения проверки деятельности Козельского полигона на предмет соблюдения природоохранного законодательства.
- Проведения проверки деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края и иных уполномоченных органов по принятию мер по выполнению требований природоохранного законодательства в отношении Козельского полигона.
- Пресечения нарушений природоохранного законодательства и предотвращения дальнейшего загрязнения окружающей среды, ликвидации последствий загрязнения, в том числе при проведении планируемых работ по ликвидации полигона.
- Проведения проверки других объектов, расположенных на побережье океана, деятельность которых может оказывать негативное воздействие на окружающую среду, в частности, загрязнять акваторию океана.
В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана тысячи погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и серферы. В РАН назвали цветение водорослей основной версией загрязнения морских вод.