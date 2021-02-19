Утечка с полигона ядохимикатов остается одной из вероятных причин экокатастрофы на Камчатке

Независимый эколог Георгий Каваносян опубликовал результаты расследования о причинах загрязнения акватории у побережья Камчатки. Средства на экспедицию, которая прошла в октябре-ноябре, были собраны с помощью донатов.

В ходе экспедиции Каваносян, а также его коллеги проверили 22 потенциально опасных объекта вблизи Халактырского пляжа — полигоны бытовых и ядовитых отходов, войсковые ракетные части, склады ВМФ, очистные сооружения.

Осенью в одной из проб, взятых на побережье Камчатки, был найден продукт распада ракетного топлива — гептил, и на первом этапе экспедиции исследователи проверили потенциальные места его утечки, но ни в одной из проб гептил не был обнаружен.