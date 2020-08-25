В Антарктиде нашли аномально горячую точку
Ученые Университета Хоккайдо определили нетипичную горячую точку таяния подледников в Восточной Антарктиде. Их выводы, опубликованные в журнале Nature Communications, могут способствовать более глубокому пониманию и предсказанию повышения уровня моря, вызванного потерей массы ледяных щитов на южном континенте.
58-я Японская антарктическая исследовательская экспедиция имела очень редкую возможность провести морские наблюдения у оконечности восточно-антарктического ледника Ширасе, когда большие участки тяжелого морского льда разошлись, дав им доступ к замерзшему заливу Лютцов-Хольм, в который выходит ледник.
Во время исследовательской экспедиции Дайсуке Хирано и его сотрудники собрали данные о температуре воды, солености и уровнях кислорода в 31 точке в этом районе в период с января по февраль 2017 года. Они объединили эту информацию с данными о течениях и ветре, измерениями ледового радара и компьютерным моделированием, чтобы понять циркуляцию океана под языком ледника Ширасе у внутренней основы ледника.
Ученые выяснили, что активное таяние льда происходит из-за постоянного поступления в основание ледника теплой воды из залива Лютцов-Хольм. Теплая вода движется по глубокой подводной долине, а затем поднимается вверх, к основанию ледника, согревая лед снизу и вытекая затем из-под ледника, смешавшись с талыми водами.
Команда обнаружила, что это таяние происходит круглый год, но на него влияют восточные прибрежные ветры, которые меняются в зависимости от сезона. Когда ветры летом стихают, приток глубокой теплой воды увеличивается, ускоряя скорость таяния.
Антарктический ледяной щит, большая часть которого находится в Восточной Антарктиде, является крупнейшим резервуаром пресной воды на Земле. Если он растает, это может привести к 60-метровому повышению уровня мирового океана. Согласно текущим прогнозам, глобальный уровень моря поднимется на один метр к 2100 году и более чем на 15 метров к 2500. Поэтому для ученых очень важно иметь четкое представление о том, как тает континентальный лед Антарктики, чтобы более точно предсказывать колебания уровня моря.
Большинство исследований взаимодействия океана и льда проводилось на шельфовых ледниках Западной Антарктиды. Шельфовым ледникам в Восточной Антарктиде уделялось гораздо меньше внимания, потому что считалось, что водяные полости под большинством из них холодные, что защищает их от таяния.
Узнайте, как Земля потеряла 28 триллионов тонн льда за 23 года.