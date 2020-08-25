В Антарктиде нашли аномально горячую точку

Во время исследовательской экспедиции Дайсуке Хирано и его сотрудники собрали данные о температуре воды, солености и уровнях кислорода в 31 точке в этом районе в период с января по февраль 2017 года. Они объединили эту информацию с данными о течениях и ветре, измерениями ледового радара и компьютерным моделированием, чтобы понять циркуляцию океана под языком ледника Ширасе у внутренней основы ледника.

Ученые выяснили, что активное таяние льда происходит из-за постоянного поступления в основание ледника теплой воды из залива Лютцов-Хольм. Теплая вода движется по глубокой подводной долине, а затем поднимается вверх, к основанию ледника, согревая лед снизу и вытекая затем из-под ледника, смешавшись с талыми водами.

Команда обнаружила, что это таяние происходит круглый год, но на него влияют восточные прибрежные ветры, которые меняются в зависимости от сезона. Когда ветры летом стихают, приток глубокой теплой воды увеличивается, ускоряя скорость таяния.