В Антарктиде впервые обнаружена активная утечка метана с морского дна

Команда исследователей из Университета штата Орегон подтвердила первую активную утечку метана с морского дна в Антарктиде. Открытие было сделано в ходе экспедиции в пролив Макмердо, расположенный в море Росса. По словам ученых, это сигнализирует об очень серьезных последствиях глобального потепления.

Ученые полагают, что под океаном у побережья Антарктиды находится огромное количество метана. Считается, что он появился из органики, разлагающейся под осадком на морском дне. По мере нагревания планеты и окружающих вод метан может высвободиться, что приведет к разрушительным последствиям.

Утечка метана произошла из шлакового конуса в проливе Макмердо. Впервые она была замечена еще в 2011 году, но ученым понадобилось пять лет, чтобы вернуться туда и подтвердить эти данные, после чего были начаты работы в лаборатории.

Исследователи поясняют, что причины, по которым начал высвобождаться метан, пока неизвестны; они могут быть и не связаны с потеплением, поскольку море Росса еще недостаточно для этого прогрелось.

Гораздо большее беспокойство вызывает реакция подводных микробов. Предыдущие исследования показали, что когда из некоторых областей морского дна начинается выделение метана, микробы, поглощающие его, перемещаются туда и не дают газу проникнуть в атмосферу, однако в этот раз это случилось недостаточно быстро.