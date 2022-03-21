В Антарктиде зафиксирована температура на 40°C выше нормы. Это очередной рекорд

В одном из самых холодных мест на планете – всего −11,5 °C!

Постоянная метеостанция на Антарктическом плато «Конкордия» (Concordia-Dome) зафиксировала самую высокую температуру для середины марта за весь период наблюдений с 1956 года. Сообщается, что мощная тепловая волна ветра из Австралии подняла температуру в Восточной Антарктиде 18 марта до −11,5 °C.

Восточная Антарктида – один из самых холодных регионов на Земле. Обычно в это время здесь примерно на 40 градусов холоднее. Так, в месте расположения станции «Конкордия» среднегодовая температура воздуха составляет −54,5 °C. В декабре эти значения колеблются от −24,8 до −36,1 °C, а в мае – от −62,0 до −68,7 °C.

За время наблюдений станция никогда не фиксировала температуру выше нуля. «Конкордия» находится на высоте 3234 над уровнем моря, и сюда не доходят стоковые ветры, типичные для прибрежных районов Антарктиды.

Карта станций Антарктиды Фото: NOAA

Но это не единственный звоночек: на станции «Восток» (единственной российской станции в Антарктиде) 18 марта максимальная температура достигла -17,7 °C, минимальная – -35,7°C. Для сравнения, 15 марта максимум температуры составил -55,4°C, минимум – -60,8°C.

Это близко к рекорду, который был зарегистрирован 23 декабря 2018 года и составил −14,6 °С.

Если посмотреть записи за предыдущие годы, выяснится, что температура 18 марта была примерно на 15 градусов больше предыдущего температурного рекорда в этом месте в марте.

«Конкордия» располагается в 560 км от российской станции «Восток» и в 1670 км от географического Южного полюса.

Эксперты пока не готовы связать нынешние температуры с глобальным потеплением на планете. Они отмечают, что такие выводы можно будет делать, если экстремально высокие для Антарктиды температуры будут фиксироваться на протяжении долгого периода времени – то есть превратятся в тенденцию вместо одиночных аномалий. Однако тенденция к росту температуры уже наметилась – остается только отслеживать ее темпы.