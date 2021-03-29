В Арктике резко возросло количество молний

Исследователи из Вашингтонского университета выяснили, что количество арктических молний утроилось за последнее десятилетие. В работе ученых использовались данные Всемирной сети определения местоположения молний (WWLLN), которая отслеживает удары молний во всем мире с 2004 года.
Данные показали, что выше 65 градусов северной широты количество ударов молний значительно увеличился с 2010 по 2020 год.
Хотя исследование было сосредоточено на территориях за Полярным кругом — северных частях Канады, Аляски, России, Гренландии и центральной части Северного Ледовитого океана — не все из этих областей дали одинаковые результаты.
Наибольший рост количества молний был зафиксирован над Сибирью. Роберт Х. Хольцуорт, один из авторов исследования, объясняет, что это скорее всего связано с тем, что молнии чаще возникают над свободной ото льда сушей, чем над океанами или большими ледовыми щитами, такими как Гренландия или даже Антарктида.
Как отмечают исследователи, это вызывает беспокойство, потому что в Сибири виден всплеск лесных пожаров, вызванных молниями.
Арктика нагревается более чем в два раза быстрее, чем остальная часть планеты. Это потепление в арктической тундре привело к усилению грозовых разрядов, которые привели к большему количеству молний.
«Тундра в Сибири тает, выходят наружу бивни мастодонтов, и это указывает на потепление почвы. Потепление дает новые возможности для появления дифференциального нагрева и роста гроз в Арктике Восточного полушария в большей степени, чем в Западной Арктике», — говорит Хольцуорт.
В августе 2019 года произошло одно особенно уникальное событие — менее чем в 100 км от Северного полюса было зарегистрировано 30 разрядов молний. Согласно исследованию, это было «крупное конвективное событие», и уникальным явлением было то, что молнии были так близко к Северному полюсу.