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Экология и климат

В Арктике резко возросло количество молний

National Geographic Россия
29 марта 2021
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Фото: piqsels.com
Это грозит увеличением числа лесных пожаров.

Исследователи из Вашингтонского университета выяснили, что количество арктических молний утроилось за последнее десятилетие. В работе ученых использовались данные Всемирной сети определения местоположения молний (WWLLN), которая отслеживает удары молний во всем мире с 2004 года.

Данные показали, что выше 65 градусов северной широты количество ударов молний значительно увеличился с 2010 по 2020 год.

Хотя исследование было сосредоточено на территориях за Полярным кругом — северных частях Канады, Аляски, России, Гренландии и центральной части Северного Ледовитого океана — не все из этих областей дали одинаковые результаты.

Наибольший рост количества молний был зафиксирован над Сибирью. Роберт Х. Хольцуорт, один из авторов исследования, объясняет, что это скорее всего связано с тем, что молнии чаще возникают над свободной ото льда сушей, чем над океанами или большими ледовыми щитами, такими как Гренландия или даже Антарктида.

«Грозы случаются при дифференциальном нагреве поверхностей, поэтому может возникать восходяще-нисходящая конвекция. Вам нужен теплый влажный восходящий поток, чтобы началась гроза, и это более вероятно над землей, свободной ото льда, чем над землей, покрытой льдом», — Роберт Х. Хольцуорт.

Как отмечают исследователи, это вызывает беспокойство, потому что в Сибири виден всплеск лесных пожаров, вызванных молниями.

Арктика нагревается более чем в два раза быстрее, чем остальная часть планеты. Это потепление в арктической тундре привело к усилению грозовых разрядов, которые привели к большему количеству молний.

«Тундра в Сибири тает, выходят наружу бивни мастодонтов, и это указывает на потепление почвы. Потепление дает новые возможности для появления дифференциального нагрева и роста гроз в Арктике Восточного полушария в большей степени, чем в Западной Арктике», — говорит Хольцуорт.

В августе 2019 года произошло одно особенно уникальное событие — менее чем в 100 км от Северного полюса было зарегистрировано 30 разрядов молний. Согласно исследованию, это было «крупное конвективное событие», и уникальным явлением было то, что молнии были так близко к Северному полюсу.

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