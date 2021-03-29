В Арктике резко возросло количество молний

Исследователи из Вашингтонского университета выяснили, что количество арктических молний утроилось за последнее десятилетие. В работе ученых использовались данные Всемирной сети определения местоположения молний (WWLLN), которая отслеживает удары молний во всем мире с 2004 года.

Данные показали, что выше 65 градусов северной широты количество ударов молний значительно увеличился с 2010 по 2020 год.

Хотя исследование было сосредоточено на территориях за Полярным кругом — северных частях Канады, Аляски, России, Гренландии и центральной части Северного Ледовитого океана — не все из этих областей дали одинаковые результаты.

Наибольший рост количества молний был зафиксирован над Сибирью. Роберт Х. Хольцуорт, один из авторов исследования, объясняет, что это скорее всего связано с тем, что молнии чаще возникают над свободной ото льда сушей, чем над океанами или большими ледовыми щитами, такими как Гренландия или даже Антарктида.