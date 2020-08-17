В Австралии подсчитали содержание микропластика в морепродуктах с рынка. Он оказался везде

По ее словам, количество микропластика сильно различается у разных видов и у разных особей одного вида.

Используя новую технику масс-спектрометрии, которая одновременно сканировала пять различных видов распространенного пластика, исследователи обнаружили, что образцы кальмаров с австралийского рынка содержат меньше всего частиц, а сардины — больше всего.

Авторы работы замечают, что исследования о микропластике используют разные методологии и по-разному сообщают о результатах. Кроме того, многие не идентифицируют отдельные типы пластика и полагаются только на визуальные наблюдения.

Наличие универсального способа тщательного тестирования образцов тканей на наличие различных видов пластика позволит ученым гораздо легче сравнивать результаты со всего мира. Этот новый метод выглядит многообещающим, поскольку позволяет ученым обрабатывать даже меньшие количества пластика с большей точностью, чем раньше.

«Мы не до конца понимаем риски для здоровья человека, связанные с проглатыванием пластика, но этот новый метод поможет нам выяснить это», — заключает Тамара Гэллоуэй из Университета Эксетера.

Узнайте, каким будет мир, где правит хищный пластик.