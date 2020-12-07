В большей части Китая будут контролировать погоду к 2025 году
Правительство Китая объявило о пятикратном расширении проекта по контролю погоды. Власти отметили, что он охватит 5,4 млн квадратных километров, или 56% площади страны.
Китай — одна из более чем 50 стран, использующих метод засева облаков реагентами для изменения их фазового состояния. Эта методика чаще всего применяется для нужд сельского хозяйства, а также в аэропортах с плохими погодными условиями для подавления града и тумана.
Со времени открытия в конце 1940-х годов того факта, что кристаллы йодистого серебра могут образовывать ледяные кристаллы в некоторых водяных парах, ученые работают над тем, чтобы понять, как изменить способ образования и движения воды в облаке.
Китай запустил собственную программу по контролю погоды в 1960-х годах. В этой отрасли сегодня работают около 35 000 человек — больше, чем в любом другом государстве мира.
По заявлению Государственного совета, к 2035 году этот проект выйдет на «продвинутый уровень», поможет смягчить «бедствия, такие как засуха и град», и будет способствовать реагированию на чрезвычайные ситуации «при лесных или пастбищных пожарах».
Китай запустил локализованный проект по засеву облаков в Пекине незадолго до Олимпиады 2008 года. По словам организаторов, это позволило наполнить флюидами серебра и «выжимать» надвигающиеся облака, не допуская их к месту проведения Игр, а другие тучи — засеять химикатами и заставить сдерживать дождь до конца мероприятий.
В 2017 году страна потратила 168 миллионов долларов на поставки оборудования для содействия проекту засева облаков — было закуплено четыре самолета и 897 ракетных пусковых установок.
В январе 2019 года государственные СМИ сообщили, что тактика засева облаков в западном регионе Синьцзяна предотвратила 70% ущерба от града.