Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Экология и климат

В большей части Китая будут контролировать погоду к 2025 году

National Geographic Россия
07 декабря 2020
f72599a5caec4212a6cbe981bca21b9b.max-2500x1500.jpg
Карстовые горы реки Лицзян. Округ Яншо, Китай.
Фото: Александр Чазов
Страна расширяет проект по контролю погоды и будет вызывать искусственные снегопады и дожди по собственной прихоти.

Правительство Китая объявило о пятикратном расширении проекта по контролю погоды. Власти отметили, что он охватит 5,4 млн квадратных километров, или 56% площади страны.

Китай — одна из более чем 50 стран, использующих метод засева облаков реагентами для изменения их фазового состояния. Эта методика чаще всего применяется для нужд сельского хозяйства, а также в аэропортах с плохими погодными условиями для подавления града и тумана. 

Со времени открытия в конце 1940-х годов того факта, что кристаллы йодистого серебра могут образовывать ледяные кристаллы в некоторых водяных парах, ученые работают над тем, чтобы понять, как изменить способ образования и движения воды в облаке. 

Китай запустил собственную программу по контролю погоды в 1960-х годах. В этой отрасли сегодня работают около 35 000 человек — больше, чем в любом другом государстве мира. 

_-.png
Читайте также2020 год вошел в тройку самых жарких в истории наблюдений

По заявлению Государственного совета, к 2035 году этот проект выйдет на «продвинутый уровень», поможет смягчить «бедствия, такие как засуха и град», и будет способствовать реагированию на чрезвычайные ситуации «при лесных или пастбищных пожарах».

Китай запустил локализованный проект по засеву облаков в Пекине незадолго до Олимпиады 2008 года. По словам организаторов, это позволило наполнить флюидами серебра и «выжимать» надвигающиеся облака, не допуская их к месту проведения Игр, а другие тучи — засеять химикатами и заставить сдерживать дождь до конца мероприятий. 

В 2017 году страна потратила 168 миллионов долларов на поставки оборудования для содействия проекту засева облаков — было закуплено четыре самолета и 897 ракетных пусковых установок.

В январе 2019 года государственные СМИ сообщили, что тактика засева облаков в западном регионе Синьцзяна предотвратила 70% ущерба от града.

рекомендации
Айсберг

Путешествие на Ямал: почувствуй гармонию Арктики

Звезда

Сурка Фила, предсказывающего погоду, могут заменить роботом

Фотоаппарат generic icon

Выходные в Рязанской области: куда пойти и чем заняться

Дерево

Как подарить другу целый лес?