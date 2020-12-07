В большей части Китая будут контролировать погоду к 2025 году

Правительство Китая объявило о пятикратном расширении проекта по контролю погоды. Власти отметили, что он охватит 5,4 млн квадратных километров, или 56% площади страны.

Китай — одна из более чем 50 стран, использующих метод засева облаков реагентами для изменения их фазового состояния. Эта методика чаще всего применяется для нужд сельского хозяйства, а также в аэропортах с плохими погодными условиями для подавления града и тумана.

Со времени открытия в конце 1940-х годов того факта, что кристаллы йодистого серебра могут образовывать ледяные кристаллы в некоторых водяных парах, ученые работают над тем, чтобы понять, как изменить способ образования и движения воды в облаке.

Китай запустил собственную программу по контролю погоды в 1960-х годах. В этой отрасли сегодня работают около 35 000 человек — больше, чем в любом другом государстве мира.