В Черном море нашли места, где не заканчивался последний ледниковый период

Ученые обнаружили, что отложения газовых гидратов Черного моря все еще реагируют на изменения климата, вызванные последним ледниковым периодом, который закончился почти 12 000 лет назад.

Газовые гидраты представляют собой твердое соединение газов и воды, имеющее структуру льда при низких температурах и высоких давлениях. Соединения метана и воды, так называемые гидраты метана, особенно часто встречаются на окраинах многих морей и океанов, в том числе в Черном море.

В дополнение к возможному использованию в качестве источника энергии отложения гидрата метана исследуются на предмет их стабильности, поскольку они могут растворяться при изменении температуры и давления. Помимо выбросов метана, это также может повлиять на устойчивость подводных склонов.

Осенью 2017 года во время шестинедельной экспедиции немецкого исследовательского судна METEOR группа компаний MARUM и GEOMAR исследовала залежи гидрата метана в глубоководном конусе Дуная в западной части Черного моря. В рамках экспедиции были пробурены месторождения газовых гидратов, что и легло в основу настоящего исследования.