В Черном море нашли места, где не заканчивался последний ледниковый период
Ученые обнаружили, что отложения газовых гидратов Черного моря все еще реагируют на изменения климата, вызванные последним ледниковым периодом, который закончился почти 12 000 лет назад.
Газовые гидраты представляют собой твердое соединение газов и воды, имеющее структуру льда при низких температурах и высоких давлениях. Соединения метана и воды, так называемые гидраты метана, особенно часто встречаются на окраинах многих морей и океанов, в том числе в Черном море.
В дополнение к возможному использованию в качестве источника энергии отложения гидрата метана исследуются на предмет их стабильности, поскольку они могут растворяться при изменении температуры и давления. Помимо выбросов метана, это также может повлиять на устойчивость подводных склонов.
Осенью 2017 года во время шестинедельной экспедиции немецкого исследовательского судна METEOR группа компаний MARUM и GEOMAR исследовала залежи гидрата метана в глубоководном конусе Дуная в западной части Черного моря. В рамках экспедиции были пробурены месторождения газовых гидратов, что и легло в основу настоящего исследования.
По словам Риделя, исследователи обнаружили очень динамичную ситуацию в этом регионе, которая, похоже, связана с развитием Черного моря со времени последнего ледникового периода.
Помимо получения образцов, ученые впервые смогли провести подробные измерения температуры на месте, вплоть до определения стабильности газовых гидратов под морским дном. Ранее эти данные были определены с использованием сейсмических методов.
«С нашей точки зрения, граница устойчивости газ-гидрат уже приблизилась к более теплым условиям в недрах, но свободный газ метан, который всегда находится на этой нижней границе, еще не смог подняться вместе с ним», — объясняет Ридель.
Причины этого могут быть связаны с низкой проницаемостью отложений. Это означает, что газообразный метан все еще «застрял» ниже морского дна и, по словам ученого, может только очень медленно подниматься самостоятельно.
Около 20 000 лет назад уровень воды в Черном море был примерно на 100 метров ниже, что означало меньшее давление на морское дно. Вода тоже была значительно прохладнее. Более того, Черное море представляло собой пресноводное озеро и только с повышением уровня во время последнего ледникового максимума (LGM) в него распространилась соленая вода из Средиземного моря.
Кроме того, глобальное потепление после LGM вызвало повышение температуры придонной воды в Черном море. Комбинация этих трех факторов — солености, давления и температуры — оказала сильное влияние на гидраты метана, которые разлагаются в результате этих воздействий.
По словам исследователей, их работа иллюстрирует сложные обратные связи и временные периоды, которые вызывают изменения климата в морской среде. Исследование применимо для оценки ожидаемых последствий сегодняшнего более быстрого глобального потепления, особенно для арктических газогидратных отложений.