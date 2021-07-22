В Дели строят башню для борьбы со смогом
Дели входит в число мегаполисов с самым загрязненным воздухом, и недавно было предложено инновационное решение по борьбе с этой проблемой. В Нью-Дели планируется построить «Башню смога»: комплекс высотой 25 метров, состоящий из 40 гигантских вентиляторов. Стоимость проекта составляет $2 млн.
Конструкция будет установлена в районе Коннот-Плейс. Здесь расположены представительства и штаб-квартиры многих компаний, но эффектные здания времен британской колониальной эпохи покрываются серо-желтым налетом от смога, а людям все тяжелее дышать.
New attempt at purifying New Delhi’s notoriously polluted air will see 40 giant fans push out filtered air from $2m smog tower https://t.co/VMgtvwBStP pic.twitter.com/9qziJ7cxwb— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 22, 2021
«Башня» способна фильтровать воздух в радиусе одного квадратного километра, удаляя из воздуха до 50% самых опасных частиц диаметром 2,5 мкм и менее. Первая такая конструкция появилась в другом районе Дели несколько лет назад.
Проект вызывает много критических замечаний. По мнению экспертов, это лишь «укол булавки» против такого врага, как выхлопные газы, строительная грязь, промышленные выбросы и пожары. «Если мы действительно, действительно хотим решить проблему загрязнения, его нужно решать на уровне источника», — говорят экологи.
Для того, чтобы эффект был сколько-нибудь заметен, городу нужно более 200 таких «башен». Но это порождает новую проблему: поскольку более 70% электроэнергии Индии вырабатывается из угля — это станет очередным ударом по экологии.
Ранее власти Дели пытались сократить количество автомобилей, которым разрешено передвигаться по городу, но успеха в этом начинании не добились. Сейчас все силы брошены на «Башню».
Строительство вошло в завершающую стадию; открытие запланировано на 15 августа. Подобные фильтры уже установлены на улицах некоторых городов мира.