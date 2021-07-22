В Дели строят башню для борьбы со смогом

«Башня» способна фильтровать воздух в радиусе одного квадратного километра, удаляя из воздуха до 50% самых опасных частиц диаметром 2,5 мкм и менее. Первая такая конструкция появилась в другом районе Дели несколько лет назад.

Проект вызывает много критических замечаний. По мнению экспертов, это лишь «укол булавки» против такого врага, как выхлопные газы, строительная грязь, промышленные выбросы и пожары. «Если мы действительно, действительно хотим решить проблему загрязнения, его нужно решать на уровне источника», — говорят экологи.

Для того, чтобы эффект был сколько-нибудь заметен, городу нужно более 200 таких «башен». Но это порождает новую проблему: поскольку более 70% электроэнергии Индии вырабатывается из угля — это станет очередным ударом по экологии.

Ранее власти Дели пытались сократить количество автомобилей, которым разрешено передвигаться по городу, но успеха в этом начинании не добились. Сейчас все силы брошены на «Башню».