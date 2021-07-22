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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Экология и климат

В Дели строят башню для борьбы со смогом

Анастасия Баринова
22 июля 2021
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Башня в Роттердаме
Фото: ENS Holding B.V.
Она не способна очистить воздух, но создаст «зоны, где люди смогут дышать».

Дели входит в число мегаполисов с самым загрязненным воздухом, и недавно было предложено инновационное решение по борьбе с этой проблемой. В Нью-Дели планируется построить «Башню смога»: комплекс высотой 25 метров, состоящий из 40 гигантских вентиляторов. Стоимость проекта составляет $2 млн.

Конструкция будет установлена в районе Коннот-Плейс. Здесь расположены представительства и штаб-квартиры многих компаний, но эффектные здания времен британской колониальной эпохи покрываются серо-желтым налетом от смога, а людям все тяжелее дышать.

«Башня» способна фильтровать воздух в радиусе одного квадратного километра, удаляя из воздуха до 50% самых опасных частиц диаметром 2,5 мкм и менее. Первая такая конструкция появилась в другом районе Дели несколько лет назад.

Проект вызывает много критических замечаний. По мнению экспертов, это лишь «укол булавки» против такого врага, как выхлопные газы, строительная грязь, промышленные выбросы и пожары. «Если мы действительно, действительно хотим решить проблему загрязнения, его нужно решать на уровне источника», — говорят экологи.

Для того, чтобы эффект был сколько-нибудь заметен, городу нужно более 200 таких «башен». Но это порождает новую проблему: поскольку более 70% электроэнергии Индии вырабатывается из угля — это станет очередным ударом по экологии.

Ранее власти Дели пытались сократить количество автомобилей, которым разрешено передвигаться по городу, но успеха в этом начинании не добились. Сейчас все силы брошены на «Башню».

«Цель состоит не в том, чтобы полностью очистить воздух Дели, а в том, чтобы создать особые зоны, где люди могут дышать», – ответственный за проект инженер Анвар Али Хан.

Строительство вошло в завершающую стадию; открытие запланировано на 15 августа. Подобные фильтры уже установлены на улицах некоторых городов мира.

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