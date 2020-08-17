Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Экология и климат

В Долине Смерти 54,4°C. Такой жары на планете не было больше 100 лет

Михаил Сысоев
17 августа 2020
Долина Смерти
Фото: Pedro Szekely / flickr.com
Возможно, это рекорд всех времен.

Температура 54,4°C (129,9°F) была зафиксирована в Долине Смерти в Калифорнии, что, по мнению некоторых экспертов, может быть самым высоким показателем, когда-либо достоверно зарегистрированным на планете.

Температуру зафиксировала автоматическая метеорологическая станция Национальной службы погоды США (NWS) в районе Печного ручья недалеко от границы со штатом Невада в 15:41 по местному времени в воскресенье, 16 июля. 

В случае если данные будут подтверждены, это будет самая высокая температура, официально зарегистрированная на планете с июля 1913 года. Нынешний рекорд также принадлежит Долине Смерти, где 107 лет назад на протяжении трех дней температура поднималась выше 54,5°C, а 10 июля составила 56,67°C. 

Однако некоторые эксперты, включая Кристофера Берта из частной метеорологической службы США, сомневаются в легитимности значений 1913 года, поскольку точность приборов столетней давности вызывает сомнения. Берт стал инициатором расследования относительно предыдущего рекорда, когда в Ливии в сентябре 1922 года было якобы зафиксировано 58°C.

Комитет Всемирной метеорологической организации (WMO) в 2013 году пришел к выводу, что показания в Ливии, вероятно, были неправильными, из-за человеческой ошибки, типа используемого термометра и несоответствия с другими температурами в регионе — все это способствовало удалению этого значения из таблицы рекордов. 

Профессор Джеймс Ренвик, ученый-климатолог из Веллингтонского университета Виктории, будет принимать участие в работах по проверке показаний температуры в Долине Смерти. Он объяснил, что в этих случаях нужны дополнительные проверки приборов, которые должны работать корректно и точно.

Узнайте, как на Шпицбергене была зафиксирована рекордная температура в истории наблюдений.

рекомендации
Дрезден

Отправь другу открытку из Германии!

Собака

Чемоданчик для путешествия c животным — что берем с собой?

Топор

Чем занимается эксперт по выживанию? Узнайте в нашем проекте с OneBlade!