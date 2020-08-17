В Долине Смерти 54,4°C. Такой жары на планете не было больше 100 лет

Температура 54,4°C (129,9°F) была зафиксирована в Долине Смерти в Калифорнии, что, по мнению некоторых экспертов, может быть самым высоким показателем, когда-либо достоверно зарегистрированным на планете.

Температуру зафиксировала автоматическая метеорологическая станция Национальной службы погоды США (NWS) в районе Печного ручья недалеко от границы со штатом Невада в 15:41 по местному времени в воскресенье, 16 июля.

В случае если данные будут подтверждены, это будет самая высокая температура, официально зарегистрированная на планете с июля 1913 года. Нынешний рекорд также принадлежит Долине Смерти, где 107 лет назад на протяжении трех дней температура поднималась выше 54,5°C, а 10 июля составила 56,67°C.