В Долине Смерти 54,4°C. Такой жары на планете не было больше 100 лет

Температура 54,4°C (129,9°F) была зафиксирована в Долине Смерти в Калифорнии, что, по мнению некоторых экспертов, может быть самым высоким показателем, когда-либо достоверно зарегистрированным на планете.
Температуру зафиксировала автоматическая метеорологическая станция Национальной службы погоды США (NWS) в районе Печного ручья недалеко от границы со штатом Невада в 15:41 по местному времени в воскресенье, 16 июля.
В случае если данные будут подтверждены, это будет самая высокая температура, официально зарегистрированная на планете с июля 1913 года. Нынешний рекорд также принадлежит Долине Смерти, где 107 лет назад на протяжении трех дней температура поднималась выше 54,5°C, а 10 июля составила 56,67°C.
Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4— NWS WPC (@NWSWPC) August 16, 2020
Однако некоторые эксперты, включая Кристофера Берта из частной метеорологической службы США, сомневаются в легитимности значений 1913 года, поскольку точность приборов столетней давности вызывает сомнения. Берт стал инициатором расследования относительно предыдущего рекорда, когда в Ливии в сентябре 1922 года было якобы зафиксировано 58°C.
Комитет Всемирной метеорологической организации (WMO) в 2013 году пришел к выводу, что показания в Ливии, вероятно, были неправильными, из-за человеческой ошибки, типа используемого термометра и несоответствия с другими температурами в регионе — все это способствовало удалению этого значения из таблицы рекордов.
Профессор Джеймс Ренвик, ученый-климатолог из Веллингтонского университета Виктории, будет принимать участие в работах по проверке показаний температуры в Долине Смерти. Он объяснил, что в этих случаях нужны дополнительные проверки приборов, которые должны работать корректно и точно.
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