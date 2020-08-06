В Германии для спасения насекомых будут приглушать свет по ночам
Германия планирует запретить прожекторам светить в сумерках на большую часть года в рамках борьбы с резким сокращением популяций насекомых. Министерство по проблемам окружающей среды страны разработало ряд новых мер по защите этих созданий, от частичного запрета прожекторов до усиления защиты естественной среды обитания.
Министерство надеется получить одобрение по реализации законопроекта к октябрю. Изменения, внесенные в закон, включают более строгий контроль как за освещением, так и за использованием инсектицидов — химических препаратов, предназначенных для уничтожения вредных насекомых.
Световые ловушки для насекомых должны быть запрещены на открытом воздухе, а прожекторы и прожекторы будут запрещены от заката до рассвета в течение десяти месяцев в году. Проект также требует, чтобы любые новые уличные фонари и другие наружные фонари были установлены таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на растения, насекомых и других животных.
Использование средств борьбы с сорняками и инсектицидов также будет запрещено в национальных парках и в пределах 5-10 метров от основных водоемов, в то время как фруктовые сады и стены из сухого камня должны быть защищены как естественная среда обитания насекомых.
Предлагаемые реформы являются частью более общего «плана действий правительства Германии по защите от насекомых», о котором было объявлено в сентябре прошлого года под растущим давлением со стороны активистов по охране окружающей среды и природы.
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