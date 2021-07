В Германии за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Есть жертвы

В зоне бедствия также оказались Бельгия и Нидерланды.

В четверг 15 июля на запад и юг Германии обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнения. Больше всего пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Регион находится рядом с Бельгией и Нидерландами, и здесь тоже ситуация близка к катастрофической. На настоящий момент в общей сложности погибшими числятся 92 человека (из них 55 были жителями Германии).

Absolute devastation in Ahrweiler. 42 people have been killed across the region, and dozens more are missing. One local tells me she saw the body of her neighbour as she evacuated today. #Hochwasser pic.twitter.com/tWcN8sNBos — Trent Murray (@trent_murray) July 15, 2021

Стремительные потоки воды затопили целые города и деревни, в результате чего многие здания рухнули. Только в Рейнланд-Пфальце пропавшими без вести считается 1300 человек; на остальных пострадавших территориях эти данные еще не собраны. «В некоторых районах мы не видели такого количества осадков за 100 лет», — пояснил представитель немецкой метеорологической службы Андреас Фридрих.

Severe flooding hits western Germany, killing dozens https://t.co/GEK4PC7ej0 pic.twitter.com/PSYCZegeVS — BBC News (World) (@BBCWorld) July 15, 2021

По словам метеорологов, на обширной территории, включая Бенилюкс, за 24 часа в четверг выпало от 100 до 150 миллиметров осадков: это почти вдвое превышает месячную норму. В Кельне было зафиксировано 154 миллиметра; обычно эта цифра не превышает 87 миллиметров.

Real-time #flood inundation mapping and monitoring in west #Germany using #Sentinel1 acquisition from today (15.07); Unfortunately, areas around Bad Neuenahr-Ahrweiler and Euskirchen south of Cologne were seriously affected by the flood. @CopernicusEMS https://t.co/3FCFxxrFow pic.twitter.com/4Yr0bcQgjU — Mahdi Motagh (@MahdiMotagh) July 15, 2021

За 48 часов это составило 148 литров на квадратный метр, и с такими показателями нынешнее наводнение становится сильнейшим в регионе за 200 лет, когда за короткий период на землю обрушилось 80 литров на м². К югу от Кельна ведется эвакуация жителей деревень возле водохранилища Штайнбах: дамба может прорваться в любой момент. Одна плотина у границы с Бельгией уже затоплена, а другая находится на грани обрушения.

The Steinbachtalsperre, a damn in near my hometown is in danger to break. Friends have been or are about to be evacuated. The mobile and electricity network was shut down so it is hard to get information. Hope the damn will hold and the people living there don’t lose everything. https://t.co/yq9SxowLpq — Tobias三frecce (@ConDrei) July 15, 2021

Бельгийский регион Валлония граничит с Северным Рейном-Вестфалией. Здесь наводнения также нарушили работу национальной железнодорожной сети, остановив движение по всему югу. Закрыты и многие автомагистрали. Город Маастрихт в Нидерландах объявил о необходимости эвакуации по крайней мере 9000 жителей двух районов из-за стремительного подъема воды в реке Маас.

The Maas is already onto the sidewalks in one part of Maastricht pic.twitter.com/Tn2LLeyDg0 — Walter Crist, PhD (@CuseKicks) July 15, 2021