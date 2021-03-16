В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда нашли остатки растений. Почему это никого не обрадовало?

Ледяной щит Гренландии образовался очень давно – оценки ученых расходятся, насколько именно. По разным данным, щиту от одного до 45 миллионов лет. Однако новое открытие, кажется, противоречит всем этим гипотезам.

На дне ледяного керна толщиной 1,4 км, пробуренного в северо-западной Гренландии, ученые обнаружили остатки древнего растительного материала.

Это говорит о том, что по крайней мере один раз в течение последнего миллиона лет и несколько раз за несколько миллионов лет до этого ледяной щит Гренландии оттаивал настолько, что на его месте могли появиться растения. Ученые даже предполагают, что в этом месте мог находиться бореальный (хвойно-широколиственный) лес.