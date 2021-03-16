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Экология и климат

В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда нашли остатки растений. Почему это никого не обрадовало?

National Geographic Россия
16 марта 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Похоже, гренландский ледяной щит периодически оттаивает. И это не сулит ничего хорошего.

Ледяной щит Гренландии образовался очень давно – оценки ученых расходятся, насколько именно. По разным данным, щиту от одного до 45 миллионов лет. Однако новое открытие, кажется, противоречит всем этим гипотезам.

На дне ледяного керна толщиной 1,4 км, пробуренного в северо-западной Гренландии, ученые обнаружили остатки древнего растительного материала.

Это говорит о том, что по крайней мере один раз в течение последнего миллиона лет и несколько раз за несколько миллионов лет до этого ледяной щит Гренландии оттаивал настолько, что на его месте могли появиться растения. Ученые даже предполагают, что в этом месте мог находиться бореальный (хвойно-широколиственный) лес.

«Наше исследование показывает, что Гренландия гораздо более чувствительна к естественному потеплению климата, чем мы думали, и мы уже знаем, что неконтролируемое человечеством потепление планеты значительно превышает естественные темпы», — Эндрю Крайст, ведущий автор исследования.

Образцы сохранились с 1966 года, когда военные США на базе Camp Century на северо-западе Гренландии пробурили лед на глубину около 1,4 км и вытащили из-под него керн длиной примерно 4,5 м. Затем образец кочевал по нескольким научным учреждениям, осев в 1990-х годах в Копенгагене.

Секретный план базы состоял в том, чтобы вырыть систему туннелей и спрятать сотни ядерных боеприпасов (это не удалось, потому что лед был слишком неустойчивым). Официальной целью базы было, помимо прочего, проведение научных исследований – именно поэтому извлекли ледяной керн.

Керн был вновь вскрыт только в 2018 году, когда ученые из Копенгагенского университета разбирали хранящиеся образцы, готовясь к их перемещению в новую морозильную камеру. К их удивлению, помимо грязи в образцах были найдены окаменевшие листья и веточки, смешанные с осадком. 

«Мы обнаружили хрупкие растительные структуры, которые прекрасно сохранились. Это окаменелости, но они выглядят так, как будто погибли вчера. Это капсула времени с тем, что раньше существовало в Гренландии, и мы не смогли бы найти ничего подобного больше нигде», — Эндрю Крайст.

Согласно анализу отложений, проведенному командой, в растениях были обнаружены редкие изотопы алюминия и бериллия, которые образуются только при попадании космических лучей на обнаженную землю. Это означает, что регион полностью оттаивал и оставался в таком состоянии достаточно долго, чтобы образовались эти изотопы, а растительность могла поглотить их. 

Эти данные свидетельствуют о том, что ледяной щит Гренландии может быть не таким устойчивым, как мы полагали ранее. По оценкам ученых, если щит растает полностью, это вызовет повышение уровня мирового океана на 7 метров. 

«Гренландия может показаться далекой, но она может быстро растаять, подняв уровень океана настолько, что Нью-Йорк, Майами, Дакка — выберите свой город — уйдет под воду. Это не проблема следующих двадцати поколений. Это актуальная проблема на ближайшие 50 лет», — заключает соавтор исследования Пол Бирман. 

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