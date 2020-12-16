В Индии начали строительство парка возобновляемой энергии размером с Сингапур

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заложил во вторник фундамент для того, что, по его словам, станет крупнейшим в мире парком возобновляемой энергии, который будет производить 30 гигаватт электроэнергии.

Проект в районе Кутч в западном штате Гуджарат, занимающий площадь 726 квадратных километров (площадь Сингапура — 728 квадратных километров), будет включать солнечные панели, накопители солнечной энергии, ветряные мельницы, а также опреснительную установку.