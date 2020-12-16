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Экология и климат

В Индии начали строительство парка возобновляемой энергии размером с Сингапур

National Geographic Россия
16 декабря 2020
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Он расположится на огромном пустыре у границы с Пакистаном.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заложил во вторник фундамент для того, что, по его словам, станет крупнейшим в мире парком возобновляемой энергии, который будет производить 30 гигаватт электроэнергии.

Проект в районе Кутч в западном штате Гуджарат, занимающий площадь 726 квадратных километров (площадь Сингапура — 728 квадратных километров), будет включать солнечные панели, накопители солнечной энергии, ветряные мельницы, а также опреснительную установку. 

«Парк гибридных возобновляемых источников энергии будет крупнейшим в мире и будет вырабатывать 30 000 мегаватт электроэнергии. Доступ к энергии и чистой воде жизненно важны в ХХI веке. Два крупных проекта — парк возобновляемых источников энергии и опреснительная установка, открытая сегодня в Кутче, — это шаги к достижению этих двух целей», — Нарендра Моди.

Энергетический проект в родном штате Моди будет составлять значительную часть амбициозной цели Индии по выработке 175 ГВт возобновляемой энергии к 2022 году и 450 ГВт к 2030 году.

Премьер-министр Индии также сообщил, что проект поможет стране сократить выбросы углекислого газа до 50 миллионов тонн в год.

Опреснительная установка сможет перерабатывать 100 миллионов литров воды в день для 800 000 человек, проживающих в засушливом регионе, граничащем с Пакистаном.

Расчетный срок завершения проекта составляет пять лет.

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