В Индии начали строительство парка возобновляемой энергии размером с Сингапур

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заложил во вторник фундамент для того, что, по его словам, станет крупнейшим в мире парком возобновляемой энергии, который будет производить 30 гигаватт электроэнергии.
Проект в районе Кутч в западном штате Гуджарат, занимающий площадь 726 квадратных километров (площадь Сингапура — 728 квадратных километров), будет включать солнечные панели, накопители солнечной энергии, ветряные мельницы, а также опреснительную установку.
Энергетический проект в родном штате Моди будет составлять значительную часть амбициозной цели Индии по выработке 175 ГВт возобновляемой энергии к 2022 году и 450 ГВт к 2030 году.
Премьер-министр Индии также сообщил, что проект поможет стране сократить выбросы углекислого газа до 50 миллионов тонн в год.
PM Shri @narendramodi also virtually laid the foundation stone of a fully-automated Milk Processing and Packaging Plant of Sarhad Dairy in Anjar, Kutch with a processing capacity of 2 lakh litre of milk per day. pic.twitter.com/0tqDhiMTOR— CMO Gujarat (@CMOGuj) December 15, 2020
Опреснительная установка сможет перерабатывать 100 миллионов литров воды в день для 800 000 человек, проживающих в засушливом регионе, граничащем с Пакистаном.
Расчетный срок завершения проекта составляет пять лет.
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