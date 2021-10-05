В Индонезии появился музей из пластикового мусора

Экологи Индонезии создали музей, полностью сделанный из пластика. На сбор 10 000 предметов для гигантской экспозиции ушло всего три месяца. Помимо бутылок использовались пакеты, соломинки и другой мусор, собранный на реках и пляжах восточной части Явы.
Центральным элементом является статуя Dewi Sri – богини процветания, которой поклоняются яванцы. Ее длинная юбка сделана из пакетиков, в которых ранее содержались концентраты и другие продукты.
«Пластмассу очень трудно перерабатывать. Начиная с сегодняшнего дня мы должны прекратить потребление одноразового пластика: он загрязняет океан, который также является нашим источником пищи», – говорит основатель музея Приги Арисанди. В Индонезии проблема пластиковых отходов стоит особенно остро: страна занимает второе место в мире после Китая по объему пластмассы, попадающей в воду. Кроме того, часть мусора просто сжигается, загрязняя атмосферу.
Музей под открытым небом находится в городе Гресик. С момента открытия в начале сентября здесь побывало около 400 человек. Некоторые посетители сообщили, что прежде даже не задумывались о масштабе проблемы.