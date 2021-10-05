В Индонезии появился музей из пластикового мусора

«Пластмассу очень трудно перерабатывать. Начиная с сегодняшнего дня мы должны прекратить потребление одноразового пластика: он загрязняет океан, который также является нашим источником пищи», – говорит основатель музея Приги Арисанди. В Индонезии проблема пластиковых отходов стоит особенно остро: страна занимает второе место в мире после Китая по объему пластмассы, попадающей в воду. Кроме того, часть мусора просто сжигается, загрязняя атмосферу.