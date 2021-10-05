Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Экология и климат

В Индонезии появился музей из пластикового мусора

Анастасия Баринова
05 октября 2021
plastic.jpg
Фото: Prigi Arisandi/Facebook
Местные жители хотят привлечь внимание к экологическим проблемам.

Экологи Индонезии создали музей, полностью сделанный из пластика. На сбор 10 000 предметов для гигантской экспозиции ушло всего три месяца. Помимо бутылок использовались пакеты, соломинки и другой мусор, собранный на реках и пляжах восточной части Явы.

Центральным элементом является статуя Dewi Sri – богини процветания, которой поклоняются яванцы. Ее длинная юбка сделана из пакетиков, в которых ранее содержались концентраты и другие продукты.

«Пластмассу очень трудно перерабатывать. Начиная с сегодняшнего дня мы должны прекратить потребление одноразового пластика: он загрязняет океан, который также является нашим источником пищи», – говорит основатель музея Приги Арисанди. В Индонезии проблема пластиковых отходов стоит особенно остро: страна занимает второе место в мире после Китая по объему пластмассы, попадающей в воду. Кроме того, часть мусора просто сжигается, загрязняя атмосферу.

Музей под открытым небом находится в городе Гресик. С момента открытия в начале сентября здесь побывало около 400 человек. Некоторые посетители сообщили, что прежде даже не задумывались о масштабе проблемы.

рекомендации
Череп

Окаменелости со свалки – какие находки сделали палеонтологи на полигоне для отходов?

Пластиковые бутылки

Человек и пластик: как нам жить вместе

Горы

Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке