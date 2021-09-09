В Исландии заработала крупнейшая в мире установка, удаляющая углекислый газ из атмосферы

Крупнейшая в мире установка, предназначенная для высасывания диоксида углерода из воздуха, заработала на геотермальной электростанции Хеллишейди в Исландии. Объект под названием Orca, построенный швейцарским стартапом Climeworks AG будет удалять углерод из атмосферы и закачивать его глубоко в землю.

Из 16 установок, построенных Climeworks по всей Европе, Orca — единственная, которая постоянно целиком избавляется от CO₂, а не перерабатывает его. По словам авторов разработки, при работе на полную мощность завод будет ежегодно потреблять из воздуха 4000 тонн углекислого газа. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), это соответствует выбросам примерно от 870 автомобилей.

Orca втягивает большое количество воздуха с помощью огромных вентиляторов, приводя воздух в контакт с химическими веществами, которые могут выборочно удалять CO₂, одновременно выделяя азот, кислород и другие газы обратно в атмосферу. Затем обогащенные углеродом химикаты нагревают примерно до 100 °C, чтобы выделить CO₂ в виде чистого газа.