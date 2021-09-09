В Исландии заработала крупнейшая в мире установка, удаляющая углекислый газ из атмосферы
Крупнейшая в мире установка, предназначенная для высасывания диоксида углерода из воздуха, заработала на геотермальной электростанции Хеллишейди в Исландии. Объект под названием Orca, построенный швейцарским стартапом Climeworks AG будет удалять углерод из атмосферы и закачивать его глубоко в землю.
Из 16 установок, построенных Climeworks по всей Европе, Orca — единственная, которая постоянно целиком избавляется от CO₂, а не перерабатывает его. По словам авторов разработки, при работе на полную мощность завод будет ежегодно потреблять из воздуха 4000 тонн углекислого газа. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), это соответствует выбросам примерно от 870 автомобилей.
Orca втягивает большое количество воздуха с помощью огромных вентиляторов, приводя воздух в контакт с химическими веществами, которые могут выборочно удалять CO₂, одновременно выделяя азот, кислород и другие газы обратно в атмосферу. Затем обогащенные углеродом химикаты нагревают примерно до 100 °C, чтобы выделить CO₂ в виде чистого газа.
Установка смешивает газ с водой и закачивает его глубоко в землю в базальтовые породы. Растворенный CO₂ кристаллизуется в минерал примерно за два года, навсегда удаляясь из атмосферы. Энергия для всех этих шагов поступает от геотермальной станции Хеллишейди.
Воспроизвести эту комбинацию факторов — базальтовых пород и дешевой энергии с нулевым содержанием углерода — в другом месте будет нелегко. Можно хранить CO₂ в других геологических формациях, где они не превращаются в горные породы, подобно тому, как это происходит с нефтью и газом. Но без энергии с нулевым содержанием углерода процесс мог бы генерировать больше CO₂, чем он удаляет.
Первоначально в Climeworks планировали построить систему, которая позволяла бы улавливать более 300 миллионов тонн диоксида углерода, что соответствует примерно одному проценту глобальных выбросов CO₂. В дальнейшем эти цели были скорректированы, и теперь компания сосредоточилась на цели в 500 000 тонн к концу десятилетия.
Основная проблема для Climeworks — снижение стоимости обслуживания. Завод существует за счет инвесторов, каждому из которых извлечение одной тонны углекислого газа обходится в 1200 долларов. По словам соучредителя Climeworks Яна Вурцбахера, компания стремится снизить эту стоимость до 200–300 долларов за тонну к 2030 году и до 100–200 долларов к середине следующего десятилетия.
По словам Вурцбахера, строительство Orca обошлось от 10 до 15 миллионов долларов. Средства для компании поступают от корпоративных клиентов, включая Microsoft, Stripe Inc., Shopify Inc. и Swiss Re AG. Кроме того, финансирование завода поддерживают 8 000 частных клиентов.
Сторонники улавливания и хранения углерода считают, что эти технологии могут стать важным инструментом в борьбе с изменением климата. Однако критики утверждают, что технология по-прежнему непомерно дорога, и для ее масштабного использования могут потребоваться десятилетия.