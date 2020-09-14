В Колорадо выпал снег через день после 40-градусной жары

Невероятные погодные изменения были зафиксированы в американском штате Колорадо с 6 по 8 сентября, и климатологи до сих пор пытаются сверить все данные, чтобы выяснить случалось ли что-либо подобное за всю историю наблюдений.

Накануне в уикенд температура в Денвере, столице Колорадо, достигала 38 °С, и все еще держалась на сходных значениях к понедельнику, 7 сентября, однако уже во вторник во всем штате начался обильный снегопад. В Денвере выпало около 2,5 см снега, а температура упала ниже нуля.