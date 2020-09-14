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Экология и климат

В Колорадо выпал снег через день после 40-градусной жары

National Geographic Россия
14 сентября 2020
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Синоптики не могут припомнить такого экстремального изменения погодных условий за всю историю наблюдений.

Невероятные погодные изменения были зафиксированы в американском штате Колорадо с 6 по 8 сентября, и климатологи до сих пор пытаются сверить все данные, чтобы выяснить случалось ли что-либо подобное за всю историю наблюдений.

Накануне в уикенд температура в Денвере, столице Колорадо, достигала 38 °С, и все еще держалась на сходных значениях к понедельнику, 7 сентября, однако уже во вторник во всем штате начался обильный снегопад. В Денвере выпало около 2,5 см снега, а температура упала ниже нуля.

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Scott Denning Профессор Университета штата Колорадо Скотт Деннинг сделал снимки заднего двора своего дома 8 и 9 сентября

Однако и это не предел. Метеорологи сверили данные и обнаружили на юго-востоке Колорадо станцию, где 7 сентября была зафиксирована 40-градусная температура, а 9 сентября выпало 9,9 сантиметров снега. Подобные перепады наблюдались не только в Колорадо, но и в соседней Южной Дакоте.

Климатолог из Аляски Брайан Бретчнайдер говорит, что наблюдал несколько случаев, когда снег выпадал на следующий день после температуры выше 25 °С, однако ничего подобного, произошедшему в Колорадо еще не видел.

«Обычно при подобных прогнозах какой-то из ингредиентов выпадает, и все заканчивается не так драматично. Но здесь все сложилось вместе и завершилось замечательным стечением условий, которые привели к смене лета зимой всего за несколько дней», — Брайан Бретчнайдер.

Метеорологи отмечают, что самый ранний снегопад в Денвере случился 3 сентября 1961 года, однако тогда снег тут же таял на мокрой земле. Теперь же произошло самое раннее накопление снега за все 130 лет наблюдений за погодой. По словам синоптиков, причиной такого резкого изменения погоды стал холодный воздушный фронт из Канады.

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