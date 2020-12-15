В Красном море ржавеет танкер с миллионом баррелей нефти. Его гибель приведет к экологической катастрофе

Танкер FSO Safer уже больше пяти лет брошен в Красном море у побережья Йемена. В его трюмах находится около миллиона баррелей нефти, которая выльется на поверхность в случае гибели судна.

Йеменская нефтяная компания потеряла доступ к своему кораблю с тех пор, как на материке разгорелась война между союзными Ирану повстанцами-хуситами и силами под руководством Саудовской Аравии, в 2015 году.

Эксперты по окружающей среде предупреждают, что при существующем статусе кво всего лишь вопрос времени, когда все 34 резервуара Safer погрузятся в море, что приведет к разливу нефти в четыре раза большему, чем катастрофа Exxon Valdez в 1989 году.

«Утечка в 1 миллион баррелей сулит региональную экологическую и гуманитарную катастрофу. Случится гарантированный подрыв здоровья и лишение средств к существованию миллионов людей, живущих в полдюжине стран вдоль побережья Красного моря. Воздух, которым они дышат, продукты питания, которые они получают от моря — все это находится под непосредственной угрозой», — говорится в отчете экспертной группы из США, Германии, Израиля и Швейцарии.

Согласно исследованию, местные течения обеспечат распространение нефти по коралловым рифам, которые покрывают почти все 4000 километров побережья Красного моря.