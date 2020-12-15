В Красном море ржавеет танкер с миллионом баррелей нефти. Его гибель приведет к экологической катастрофе
Танкер FSO Safer уже больше пяти лет брошен в Красном море у побережья Йемена. В его трюмах находится около миллиона баррелей нефти, которая выльется на поверхность в случае гибели судна.
Йеменская нефтяная компания потеряла доступ к своему кораблю с тех пор, как на материке разгорелась война между союзными Ирану повстанцами-хуситами и силами под руководством Саудовской Аравии, в 2015 году.
Эксперты по окружающей среде предупреждают, что при существующем статусе кво всего лишь вопрос времени, когда все 34 резервуара Safer погрузятся в море, что приведет к разливу нефти в четыре раза большему, чем катастрофа Exxon Valdez в 1989 году.
«Утечка в 1 миллион баррелей сулит региональную экологическую и гуманитарную катастрофу. Случится гарантированный подрыв здоровья и лишение средств к существованию миллионов людей, живущих в полдюжине стран вдоль побережья Красного моря. Воздух, которым они дышат, продукты питания, которые они получают от моря — все это находится под непосредственной угрозой», — говорится в отчете экспертной группы из США, Германии, Израиля и Швейцарии.
Согласно исследованию, местные течения обеспечат распространение нефти по коралловым рифам, которые покрывают почти все 4000 километров побережья Красного моря.
Залив Акаба, расположенный в самой северной части Красного моря, является домом для одной из самых нетронутых рифовых экосистем в мире, а его кораллы доказали свою удивительную устойчивость к повышению температуры и закислению океана. Разлив такого масштаба может его погубить.
По словам экспертов, Safer находится на последней стадии разрушения.
«Из анализа ясно, что зимой разлив нефти будет распространяться дальше на север и в центр Красного моря по сравнению с разливом летом. Следовательно, необходимо принять меры до зимы, поскольку разлив зимой гарантирует, что нефть распространится дальше на север и [будет оставаться] дольше в ловушке в Красном море», — пишут авторы.
Сообщается, что повстанческие силы наконец согласились позволить ООН осмотреть и отремонтировать танкер. Однако, согласно договоренности, это произойдет не ранее января. В последний раз повстанцы согласились предоставить доступ к судну летом 2019 года, но вскоре передумали.
These images from the recent leak in the cooling pipes on the FSO SAFER show the extent of the corrosion on the vessel and the urgency of the need to #SalvageTheSAFER. @detoxconflict @UNOCHA @OSE_Yemen @UNOPS @YemenENEN @YemenMatters_ @NEAPressOffice @alhadhrami @yemen_mofa pic.twitter.com/gyEfxtbLCt— I.R. Consilium (@IRConsilium) July 8, 2020
Несмотря на несколько сообщений о коррозии труб и утечках, Международная морская организация ООН (IMO) до сих пор не имеет окончательных гарантий для проведения ремонта судна или удаления нефти. «У нас есть последняя возможность откачать нефть с судна и создать запасы боновых заграждений на региональном уровне для сдерживания неминуемого разлива», — говорится в отчете.
В июле экологическая группа Йемена подсчитала, что окружающей среде потребуется 30 лет, чтобы восстановиться, если Safer затонет, и более 126 000 человек в одной только этой стране потенциально могут потерять средства к существованию из-за последующего загрязнения.
Загрязнение может привести к остановке работы многочисленных опреснительных заводов в регионе, что лишит воды миллионов людей. Многие жители Йемена уже сталкиваются с голодом и нищетой из-за продолжающейся войны.
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