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Экология и климат

В Красном море ржавеет танкер с миллионом баррелей нефти. Его гибель приведет к экологической катастрофе

National Geographic Россия
15 декабря 2020
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Организация Объединенных Наций пытается получить доступ к судну, но пока безуспешно.

Танкер FSO Safer уже больше пяти лет брошен в Красном море у побережья Йемена. В его трюмах находится около миллиона баррелей нефти, которая выльется на поверхность в случае гибели судна.

Йеменская нефтяная компания потеряла доступ к своему кораблю с тех пор, как на материке разгорелась война между союзными Ирану повстанцами-хуситами и силами под руководством Саудовской Аравии, в 2015 году.

Эксперты по окружающей среде предупреждают, что при существующем статусе кво всего лишь вопрос времени, когда все 34 резервуара Safer погрузятся в море, что приведет к разливу нефти в четыре раза большему, чем катастрофа Exxon Valdez в 1989 году.

«Утечка в 1 миллион баррелей сулит региональную экологическую и гуманитарную катастрофу. Случится гарантированный подрыв здоровья и лишение средств к существованию миллионов людей, живущих в полдюжине стран вдоль побережья Красного моря. Воздух, которым они дышат, продукты питания, которые они получают от моря — все это находится под непосредственной угрозой», — говорится в отчете экспертной группы из США, Германии, Израиля и Швейцарии.

Согласно исследованию, местные течения обеспечат распространение нефти по коралловым рифам, которые покрывают почти все 4000 километров побережья Красного моря.

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Maoz Fine Морское дно в заливе Акаба

Залив Акаба, расположенный в самой северной части Красного моря, является домом для одной из самых нетронутых рифовых экосистем в мире, а его кораллы доказали свою удивительную устойчивость к повышению температуры и закислению океана. Разлив такого масштаба может его погубить.

По словам экспертов, Safer находится на последней стадии разрушения. 

«Из анализа ясно, что зимой разлив нефти будет распространяться дальше на север и в центр Красного моря по сравнению с разливом летом. Следовательно, необходимо принять меры до зимы, поскольку разлив зимой гарантирует, что нефть распространится дальше на север и [будет оставаться] дольше в ловушке в Красном море», — пишут авторы. 

Сообщается, что повстанческие силы наконец согласились позволить ООН осмотреть и отремонтировать танкер. Однако, согласно договоренности, это произойдет не ранее января. В последний раз повстанцы согласились предоставить доступ к судну летом 2019 года, но вскоре передумали. 

Несмотря на несколько сообщений о коррозии труб и утечках, Международная морская организация ООН (IMO) до сих пор не имеет окончательных гарантий для проведения ремонта судна или удаления нефти. «У нас есть последняя возможность откачать нефть с судна и создать запасы боновых заграждений на региональном уровне для сдерживания неминуемого разлива», — говорится в отчете. 

В июле экологическая группа Йемена подсчитала, что окружающей среде потребуется 30 лет, чтобы восстановиться, если Safer затонет, и более 126 000 человек в одной только этой стране потенциально могут потерять средства к существованию из-за последующего загрязнения.

Загрязнение может привести к остановке работы многочисленных опреснительных заводов в регионе, что лишит воды миллионов людей. Многие жители Йемена уже сталкиваются с голодом и нищетой из-за продолжающейся войны.

Посмотрите на морских обитателей, которые пережили нефтяную катастрофу на дне Мексиканского залива. 

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