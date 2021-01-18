В Красноярском крае предпринимателя осудили за грязный воздух

Владелец предприятия в Красноярском крае осужден за загрязнение воздуха, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве сообщили, что в Емельяновском районе края было выявлено предприятие, осуществлявшее значительный выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Специалисты зафиксировали превышения практически в 20 раз максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере: свинца — в 18 раз, взвешенных веществ — в 1,9 раза. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса «Загрязнение атмосферы».

«В Красноярском крае впервые осужден владелец предприятия за загрязнение воздуха… В ходе судебного заседания предприниматель признал свою вину, в содеянном раскаялся. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Начиная с 2000 года, в Красноярском крае фиксируется устойчивое увеличение атмосферного загрязнения. Более половины всех жителей Красноярского края живут в неблагоприятной экологической обстановке. Уровень загрязнения воздуха в крае в два раза превышает общероссийские показатели. Наибольший вклад вносят города Норильск, Красноярск и Назарово.