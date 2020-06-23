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Экология и климат

В Марианской впадине нашли антропогенное ртутное загрязнение

National Geographic Россия
23 июня 2020
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Фото: Alan Jamieson
Токсичный металл достиг самых труднодоступных точек планеты.

Токсичное антропогенное ртутное загрязнение было обнаружено в самой глубокой части океана, в Марианской впадине — на глубине более 10 километров. 

Исследователи из Китая и США использовали подводных роботов для выявления ртути в рыбе и ракообразных, обитающих в западной части Тихого океана.

Ртуть попадает в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива, добычи и производства. Затем она может попасть в океаны с помощью осадков. Жидкий металл очень токсичен и может поступать в организм через загрязненные морепродукты.

Одна из исследовательских групп из США взяла пробы рыбы и ракообразных как в Марианской впадине на Филиппинах, так и в желобе Кермадек возле Новой Зеландии глубиной 10 километров.

«Предыдущие исследования показали, что метилртуть в основном оказывалась у поверхности океанов и на глубине до нескольких сотен метров. Это ограничивало биоаккумуляцию ртути, поскольку рыбы, корм которых находится глубже, не должны были потреблять метилртуть. Благодаря этой работе мы теперь считаем, что это неправда», — Руоюй Сан, соавтор исследования.

Ртуть в океане в конечном итоге превращается в метилртуть — ее органическую форму — которая более опасна, поскольку может легко концентрироваться во время движения по пищевой цепи в процессе, который эксперты называют «биоаккумулированием».

Этот процесс создает токсичную пищу для рыб, которые, в свою очередь, потребляются крупной рыбой, которая затем становится все более токсичной и так далее – до тех пор, пока ртуть не окажется на нашем обеденном столе.

«В течение 2016–2017 годов мы разместили сложные глубоководные аппараты на морском дне в самых отдаленных и недоступных местах на земле. Они захватили эндемическую фауну на глубине от 5500 до 11000 км. Мы можем представить однозначные свидетельства изотопов ртути, которая была доставлена туда из верхних слоев океана», — Руоюй Сан.

Химический анализ показал, что ртуть, обнаруженная у глубоководных видов, обитающих в этих впадинах, была в основном получена из атмосферы и попала в океан в результате дождей. По словам исследователей, ртуть откладывается из атмосферы в поверхностный океан, а затем транспортируется в глубокий океан в тонущих трупах рыб и морских млекопитающих, а также в виде мелких частиц.

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