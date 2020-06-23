В Марианской впадине нашли антропогенное ртутное загрязнение

Токсичное антропогенное ртутное загрязнение было обнаружено в самой глубокой части океана, в Марианской впадине — на глубине более 10 километров.

Исследователи из Китая и США использовали подводных роботов для выявления ртути в рыбе и ракообразных, обитающих в западной части Тихого океана.

Ртуть попадает в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива, добычи и производства. Затем она может попасть в океаны с помощью осадков. Жидкий металл очень токсичен и может поступать в организм через загрязненные морепродукты.

Одна из исследовательских групп из США взяла пробы рыбы и ракообразных как в Марианской впадине на Филиппинах, так и в желобе Кермадек возле Новой Зеландии глубиной 10 километров.