В Марианской впадине нашли антропогенное ртутное загрязнение

Токсичное антропогенное ртутное загрязнение было обнаружено в самой глубокой части океана, в Марианской впадине — на глубине более 10 километров.
Исследователи из Китая и США использовали подводных роботов для выявления ртути в рыбе и ракообразных, обитающих в западной части Тихого океана.
Ртуть попадает в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива, добычи и производства. Затем она может попасть в океаны с помощью осадков. Жидкий металл очень токсичен и может поступать в организм через загрязненные морепродукты.
Одна из исследовательских групп из США взяла пробы рыбы и ракообразных как в Марианской впадине на Филиппинах, так и в желобе Кермадек возле Новой Зеландии глубиной 10 километров.
Ртуть в океане в конечном итоге превращается в метилртуть — ее органическую форму — которая более опасна, поскольку может легко концентрироваться во время движения по пищевой цепи в процессе, который эксперты называют «биоаккумулированием».
Этот процесс создает токсичную пищу для рыб, которые, в свою очередь, потребляются крупной рыбой, которая затем становится все более токсичной и так далее – до тех пор, пока ртуть не окажется на нашем обеденном столе.
Химический анализ показал, что ртуть, обнаруженная у глубоководных видов, обитающих в этих впадинах, была в основном получена из атмосферы и попала в океан в результате дождей. По словам исследователей, ртуть откладывается из атмосферы в поверхностный океан, а затем транспортируется в глубокий океан в тонущих трупах рыб и морских млекопитающих, а также в виде мелких частиц.
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