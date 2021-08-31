В мире не осталось ни одной страны, использующей этилированный бензин

Представители программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) заявили, что использование этилированного бензина в мире полностью прекращено. Алжир, который был последней страной, использовавшей это топливо, исчерпал свои запасы в прошлом месяце.

Этилированными называются бензины, в которые для увеличения октанового числа добавляется антидетонационная присадка — тетраэтилсвинец (ТЭС). Автомобиль, работающий на этилированном бензине, выбрасывает в атмосферу 3-4 г свинца на 100 километров пути. Помимо вреда окружающей природе использование этилированного бензина в автомобилях с инжекторным двигателем приводит к порче датчиков системы впрыска и каталитического нейтрализатора.

О токсичном воздействии этилированного бензина стало известно почти столетие назад. В 1924 году на нефтеперерабатывающем заводе, управляемом американским гигантом Standard Oil, десятки рабочих были госпитализированы с судорогами, пятеро из них погибли. Причиной смерти людей оказались пары от этилированного бензина.

Несмотря на это, вплоть до 1970-х годов почти весь бензин, продаваемый по всему миру, содержал свинец. Даже совсем недавно, два десятилетия назад, более 100 стран по всему миру все еще использовали этилированный бензин.