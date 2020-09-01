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Экология и климат

В Москве побит температурный рекорд 1992 года

Интерфакс
01 сентября 2020
Москва (pixabay.com)
Фото: Pixabay
В последний день лета в столице была 30-градусная жара.

31 августа 2020 года в Москве стало самым жарким за последние 70 лет наблюдений. Температура воздуха на опорной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 14:00 понедельника поднялась ровно до 30 градусов Цельсия. Таким образом побит рекорд дня, установленный в 1992 году — 29,5 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Ранее в метеобюро Москвы сообщили, что понедельник в Москве стал самым жарким днем уходящего августа.

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Самым жарким днем лета 2020 года остается 17 июня, когда воздух в Москве раскалился до 31,4 градуса.

По предварительным оценкам, уходящее лето в Москве было на 1,5 градуса теплее климатической нормы.

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