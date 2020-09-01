В Москве побит температурный рекорд 1992 года

31 августа 2020 года в Москве стало самым жарким за последние 70 лет наблюдений. Температура воздуха на опорной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 14:00 понедельника поднялась ровно до 30 градусов Цельсия. Таким образом побит рекорд дня, установленный в 1992 году — 29,5 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Ранее в метеобюро Москвы сообщили, что понедельник в Москве стал самым жарким днем уходящего августа.