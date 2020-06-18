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Экология и климат

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Михаил Сысоев
18 июня 2020
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Фото: pixabay.com
17 июня стал самым жарким днем за всю историю наблюдений за погодой в столице.

Воздух на базовой столичной метеостанции в районе ВДНХ к 16:00 среды раскалился до 31,1 °C. Это рекордные значения для 17 июня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1892 году, тогда температура составила 30,8 градуса.

«+31,1 °C — не настолько сильная жара, чтобы перекрывать столь давние рекорды тепла, просто этому дню „не везло“. В соседние дни было значительно жарче. А вот 17 июня температура ни разу не превышала +30,8 °C», — сообщает Gismeteo

По данным метеостанции ВДНХ, которая ведет ряд наблюдений с 1948 года, самая высокая температура в этот день была в 1956 году (+29,4 °C).

Аномально жаркая погода сохранится в Москве до воскресенья, 21 июня, сообщает Росгидромет. По данным синоптиков, в пятницу и субботу воздух в Москве прогреется в среднем до +29 °C. Также возможны дожди с грозами и порывистый ветер.

В ночь на воскресенье жара в столице спадет. Ночью температура воздуха опустится до +11℃…16 °C, днем до +18 °C…23 °C, что, по словам метеорологов, все же немного превышает многолетние показатели для этого сезона.

С начала следующей недели погода вернется к климатической норме.

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