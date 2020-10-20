В Ненецком автономном округе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

Как отметил губернатор региона Юрий Бездудный, власти не намерены замалчивать происшествие.

«У нас перед глазами и Камчатка и Норильск, я хотел бы сказать, что мы не намерены замалчивать никакую информацию, тем более, что только за прошедшие сутки в социальных сетях появилось более 200 сообщений на тему утечки нефти в районе Харьягинского месторождения. Позиция и наша, и прокуратуры, и Росприроднадзора простая и понятная — мы ничего не намерены скрывать, будем объективно оценивать происшествие и его масштаб», — отметил Бездудный.

Бездудный отметил, что сотрудники Росприроднадзора, департамента природных ресурсов, Центра лабораторного анализа и технических измерений, а также природоохранной прокуратуры вылетели на место происшествия. Губернатор направил на место межведомственную группу. На месте работают 37 человек и 10 единиц техники.

Greenpeace указывает, ссылаясь на местную экологическую организацию «Комитет спасения Печоры», что компания «Лукойл-Коми» не была готова к ликвидации аварии и не локализовала разлив в установленные законом сроки (правительство РФ устанавливает срок локализации разлива от 4 до 6 часов).

По данным администрации Усинска, установлены четыре рубежа боновых заграждений: два на территории НАО, два в Коми. Ликвидация последствий разлива продолжается.

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