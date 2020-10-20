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Экология и климат

В Ненецком автономном округе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

National Geographic Россия
20 октября 2020
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Фото: vk.com/juri_bezdudnyi
Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 кубометров.

В субботу, 17 октября, на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения в НАО была обнаружена радужная пленка. Компанией-недропользователем было выставлено 150 метров бонового заграждения. По информации губернатора округа Юрия Бездудного, произошла разгерметизация недействующего трубопровода, в результате которой на поверхность воды вылилась нефтесодержащая жидкость. В Усинске из-за загрязнения Колвы введен режим ЧС.

По информации пресс-службы регионального управления СКР, площадь разлива на почве составила 25 кв. метров. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 кубометров (примерно пять двухсотлитровых бочек, как отмечает Greenpeace). По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» подтвердила информацию об инциденте.

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Река Колва
Фото: vk.com/juri_bezdudnyi
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Река Колва
Фото: vk.com/juri_bezdudnyi

Как отметил губернатор региона Юрий Бездудный, власти не намерены замалчивать происшествие.

«У нас перед глазами и Камчатка и Норильск, я хотел бы сказать, что мы не намерены замалчивать никакую информацию, тем более, что только за прошедшие сутки в социальных сетях появилось более 200 сообщений на тему утечки нефти в районе Харьягинского месторождения. Позиция и наша, и прокуратуры, и Росприроднадзора простая и понятная — мы ничего не намерены скрывать, будем объективно оценивать происшествие и его масштаб», — отметил Бездудный. 

Бездудный отметил, что сотрудники Росприроднадзора, департамента природных ресурсов, Центра лабораторного анализа и технических измерений, а также природоохранной прокуратуры вылетели на место происшествия. Губернатор направил на место межведомственную группу. На месте работают 37 человек и 10 единиц техники.

Greenpeace указывает, ссылаясь на местную экологическую организацию «Комитет спасения Печоры», что компания «Лукойл-Коми» не была готова к ликвидации аварии и не локализовала разлив в установленные законом сроки (правительство РФ устанавливает срок локализации разлива от 4 до 6 часов). 

По данным администрации Усинска, установлены четыре рубежа боновых заграждений: два на территории НАО, два в Коми. Ликвидация последствий разлива продолжается.

Узнайте, какую основную версию загрязнения на Камчатке выдвинула Российская Академия Наук. 

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