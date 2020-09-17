В Нидерландах людей начали хоронить в грибных гробах

Гроб был местом упокоения 82-летней женщины, тело которой разложится в течение двух-трех лет. Процесс разложения в традиционном гробу с лакированным деревом и металлическими ручками обычно занимает более десяти лет.

Сам гроб из грибов разлагается в течение 30-45 дней. По словам Хендрикса, мицелий — это наиболее подходящий материал для экологически чистых захоронений.

Технология производства гроба включает в себя сбор мха, извлечение мицелия из грибов и добавление древесной щепы. Полученный раствор затвердевает за семь дней, а затем снова активизируется при попадании на него влаги. По словам Хендрикса, этот материал является полноценным организмом.

Дно гроба устлано мхом, в который добавлены различные почвенные существа. Это дополнительно ускоряет разложение тела.

Стартап Хендрикса получил название Loop. Ученый уже подписал договор с одним из похоронных бюро и рассчитывает, что его дело ждет большой успех.

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