В Нидерландах людей начали хоронить в грибных гробах

В Нидерландах вы можете продолжать помогать экосистеме после смерти, выбрав живой гроб из грибов, который ускоряет разложение вашего тела. Гроб превращает трупы в компост, который обогащает почву благодаря мицелию (грибнице).
Автором идеи стал Боб Хендрикс из Делфтского технического университета. По его словам, подобный «живой кокон» стал первым в мире.
Гроб был местом упокоения 82-летней женщины, тело которой разложится в течение двух-трех лет. Процесс разложения в традиционном гробу с лакированным деревом и металлическими ручками обычно занимает более десяти лет.
Сам гроб из грибов разлагается в течение 30-45 дней. По словам Хендрикса, мицелий — это наиболее подходящий материал для экологически чистых захоронений.
Технология производства гроба включает в себя сбор мха, извлечение мицелия из грибов и добавление древесной щепы. Полученный раствор затвердевает за семь дней, а затем снова активизируется при попадании на него влаги. По словам Хендрикса, этот материал является полноценным организмом.
Дно гроба устлано мхом, в который добавлены различные почвенные существа. Это дополнительно ускоряет разложение тела.
Стартап Хендрикса получил название Loop. Ученый уже подписал договор с одним из похоронных бюро и рассчитывает, что его дело ждет большой успех.
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