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Экология и климат

В Нидерландах людей начали хоронить в грибных гробах

National Geographic Россия
17 сентября 2020
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Фото: Loop
Это ускоряет разложение тела в несколько раз.

В Нидерландах вы можете продолжать помогать экосистеме после смерти, выбрав живой гроб из грибов, который ускоряет разложение вашего тела. Гроб превращает трупы в компост, который обогащает почву благодаря мицелию (грибнице).

Автором идеи стал Боб Хендрикс из Делфтского технического университета. По его словам, подобный «живой кокон» стал первым в мире. 

«Это первый в мире "живой" гроб, а в прошлую субботу умершего человека в Нидерландах впервые компостировали и вернули в круговорот жизни», — Боб Хендрикс.

Гроб был местом упокоения 82-летней женщины, тело которой разложится в течение двух-трех лет. Процесс разложения в традиционном гробу с лакированным деревом и металлическими ручками обычно занимает более десяти лет. 

Сам гроб из грибов разлагается в течение 30-45 дней. По словам Хендрикса, мицелий — это наиболее подходящий материал для экологически чистых захоронений. 

Технология производства гроба включает в себя сбор мха, извлечение мицелия из грибов и добавление древесной щепы. Полученный раствор затвердевает за семь дней, а затем снова активизируется при попадании на него влаги. По словам Хендрикса, этот материал является полноценным организмом. 

Дно гроба устлано мхом, в который добавлены различные почвенные существа. Это дополнительно ускоряет разложение тела. 

Стартап Хендрикса получил название Loop. Ученый уже подписал договор с одним из похоронных бюро и рассчитывает, что его дело ждет большой успех. 

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