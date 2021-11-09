В океаны попало более 25 тысяч тонн отходов, связанных с пандемией

По оценкам нового исследования, в океаны Земли попало более 25 000 тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ) и других видов отходов, связанных с пандемией COVID-19. Исследователи подсчитали, что с начала пандемии до августа 2021 года в 193 странах образовалось 8,4 миллиона тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией.

Авторы работы указывают, что большая часть вредного пластика, связанного с COVID-19, происходит из медицинских отходов, образующихся в больницах, что «затмевает» вклад СИЗ и упаковки таких гигантов онлайн-шоппинга, как Amazon и eBay.

СИЗ включают защитные маски, одноразовые перчатки и хирургические халаты. Между тем, термин «пластик, связанный с COVID-19» включает СИЗ и любую пластиковую упаковку, используемую для хранения этих предметов, а также пластик из тестовых наборов. Всё это может попасть в реки и, в конечном итоге, отправиться в Мировой океан, если не будет утилизировано должным образом.