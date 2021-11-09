В океаны попало более 25 тысяч тонн отходов, связанных с пандемией

По оценкам нового исследования, в океаны Земли попало более 25 000 тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ) и других видов отходов, связанных с пандемией COVID-19. Исследователи подсчитали, что с начала пандемии до августа 2021 года в 193 странах образовалось 8,4 миллиона тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией.
Авторы работы указывают, что большая часть вредного пластика, связанного с COVID-19, происходит из медицинских отходов, образующихся в больницах, что «затмевает» вклад СИЗ и упаковки таких гигантов онлайн-шоппинга, как Amazon и eBay.
СИЗ включают защитные маски, одноразовые перчатки и хирургические халаты. Между тем, термин «пластик, связанный с COVID-19» включает СИЗ и любую пластиковую упаковку, используемую для хранения этих предметов, а также пластик из тестовых наборов. Всё это может попасть в реки и, в конечном итоге, отправиться в Мировой океан, если не будет утилизировано должным образом.
По словам соавтора исследования Янсю Чжана из Нанкинского университета, для своей работы команда разработала модель, которая работает как виртуальная реальность, построенная на основе законов движения Ньютона.
«Модель имитирует движение морской воды под действием ветра и то, как пластик плавает на поверхности океана, разлагается под действием солнечного света, загрязняется планктоном, приземляется на пляжи и погружается на глубину. Эту модель можно использовать, чтобы ответить на вопрос, а что произойдет, если мы добавим в океан определенное количество пластика?», — говорит Чжан.
Исследователи отмечают, что на Азию приходится 31,2 процента мировых случаев COVID-19 и 46,3 процента мировых пластиковых отходов, связанных с пандемией. По их словам, это отражает более низкий уровень обработки медицинских отходов во многих развивающихся странах, таких как Индия и Китай, по сравнению с развитыми странами Северной Америки и Европы.
По оценкам исследователей, в течение трех-четырех лет большая часть океанического пластикового мусора осядет на пляжах и на морском дне. Меньшая часть уйдет в открытый океан, в конечном итоге оказавшись в ловушке в центрах океанических бассейнов или субтропических круговоротов — больших систем вращающихся течений в каждом из пяти основных океанов.
Авторы работы отмечают, что в пяти субтропических круговоротах мира могут появляться мусорные участки, состоящие из СИЗ, рыболовных снастей и прочего мусора.