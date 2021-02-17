В переработанном пластике нашли редкоземельные металлы

Группа ученых во главе с Эндрю Тёрнером из Университета в Плимуте обнаружила, что некоторые из самых редких металлов на планете, используемые в производстве смартфонов и другого электрического оборудования, все чаще встречаются в пластмассах повседневного потребления.
Исследователи протестировали на наличие редкоземельных элементов (РЗЭ) некоторые новые и бывшие в употреблении продукты, включая детские игрушки, оргтехнику и пластиковые контейнеры.
Результаты показали наличие в образцах редкоземельных металлов, а также брома и сурьмы, используемых в качестве антипиренов в электрическом оборудовании. Они в разных сочетаниях были найдены в 24 из 31 протестированного образца.
Авторы полагают, что РЗЭ являются повсеместными и распространенными загрязнителями, попадающими в окружающее пространство при ненадлежащей утилизации электронных приборов.
Авторы отмечают, что последствия для здоровья человека от загрязнения РЗЭ пока неясны и станут целью будущих работ.
Это исследование стало последним в ряду работ Тёрнера о РЗЭ как повсеместном загрязнителе. Ранее он обнаружил присутствие этих веществ в повседневных потребительских товарах, морском мусоре и в окружающей среде в целом.
Редкоземельные элементы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий, лантан и 14 лантаноидов. Они проявляют между собой большое сходство химических и некоторых физических свойств, что объясняется почти одинаковым строением наружных электронных уровней их атомов.