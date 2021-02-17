В переработанном пластике нашли редкоземельные металлы

Группа ученых во главе с Эндрю Тёрнером из Университета в Плимуте обнаружила, что некоторые из самых редких металлов на планете, используемые в производстве смартфонов и другого электрического оборудования, все чаще встречаются в пластмассах повседневного потребления.

Исследователи протестировали на наличие редкоземельных элементов (РЗЭ) некоторые новые и бывшие в употреблении продукты, включая детские игрушки, оргтехнику и пластиковые контейнеры.