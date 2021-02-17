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Экология и климат

В переработанном пластике нашли редкоземельные металлы

National Geographic Россия
17 февраля 2021
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Ученые полагают, что эти вещества являются повсеместными современными загрязнителями.

Группа ученых во главе с Эндрю Тёрнером из Университета в Плимуте обнаружила, что некоторые из самых редких металлов на планете, используемые в производстве смартфонов и другого электрического оборудования, все чаще встречаются в пластмассах повседневного потребления.

Исследователи протестировали на наличие редкоземельных элементов (РЗЭ) некоторые новые и бывшие в употреблении продукты, включая детские игрушки, оргтехнику и пластиковые контейнеры.

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Результаты показали наличие в образцах редкоземельных металлов, а также брома и сурьмы, используемых в качестве антипиренов в электрическом оборудовании. Они в разных сочетаниях были найдены в 24 из 31 протестированного образца.

Авторы полагают, что РЗЭ являются повсеместными и распространенными загрязнителями, попадающими в окружающее пространство при ненадлежащей утилизации электронных приборов.

«Редкоземельные элементы имеют множество важных применений в современном электронном оборудовании из-за их магнитных, фосфоресцентных и электрохимических свойств. Однако при изготовлении пластика они не используются и не добавляются намеренно. Поэтому их присутствие более вероятно в результате случайного загрязнения во время механического разделения и обработки извлекаемых компонентов», — Эндрю Тёрнер.

Авторы отмечают, что последствия для здоровья человека от загрязнения РЗЭ пока неясны и станут целью будущих работ.

Это исследование стало последним в ряду работ Тёрнера о РЗЭ как повсеместном загрязнителе. Ранее он обнаружил присутствие этих веществ в повседневных потребительских товарах, морском мусоре и в окружающей среде в целом.

Редкоземельные элементы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий, лантан и 14 лантаноидов. Они проявляют между собой большое сходство химических и некоторых физических свойств, что объясняется почти одинаковым строением наружных электронных уровней их атомов.

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