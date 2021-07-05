В «последнем ледяном регионе» Арктики зафиксирован рекордно низкий уровень льда

Последние научные прогнозы сходятся в том, что летний морской лед в Северном Ледовитом океане практически исчезнет к 2040 году, что подорвет всю экосистему, зависящую от морского льда. Исключением является полярный регион к северу от Канады и Гренландии, который, по прогнозам, станет последним оплотом летнего морского льда. Для этой местности ученые ввели новый термин — «последний ледяной регион».

«Последний ледяной регион» простирается более чем на 2000 километров от северного побережья Гренландии до западной части Канадского Арктического архипелага. Здесь морской лед обычно имеет возраст не менее пяти лет и имеет толщину около четырех метров.