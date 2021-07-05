В «последнем ледяном регионе» Арктики зафиксирован рекордно низкий уровень льда

Последние научные прогнозы сходятся в том, что летний морской лед в Северном Ледовитом океане практически исчезнет к 2040 году, что подорвет всю экосистему, зависящую от морского льда. Исключением является полярный регион к северу от Канады и Гренландии, который, по прогнозам, станет последним оплотом летнего морского льда. Для этой местности ученые ввели новый термин — «последний ледяной регион».
«Последний ледяной регион» простирается более чем на 2000 километров от северного побережья Гренландии до западной части Канадского Арктического архипелага. Здесь морской лед обычно имеет возраст не менее пяти лет и имеет толщину около четырех метров.
Однако теперь ученые предупреждают, что темпы изменения климата настолько быстры и значительны, что даже «последний ледяной регион находится под угрозой». Новое исследование выявило рекордно низкий уровень льда в море Вандела, который как раз находится в этом районе.
Море Вандела исторически было покрыто толстым слоем льда круглый год. Как и во всей Арктике, лед здесь медленно истончается. Однако спутниковые измерения, сделанные 14 августа 2020 года, показали рекордно низкую концентрацию морского льда всего в 50 процентов. Это стало неожиданностью для ученых, потому что средняя толщина льда в начале лета прошлого года была близка к норме, а весной была обнаружена толщина льда выше средней.
В рамках исследования ученые использовали спутниковые данные и модели морского льда, чтобы выявить причины рекордно низкого уровня. Они смоделировали погоду и внешние условия в период с 1 июня по 16 августа и обнаружили, что северный ветер унес лед из Гренландии и создал участки открытой воды, нагретые солнцем. По словам ведущего автора исследования Акселя Швайгера, нагретая вода затем циркулировала под морским льдом, вызывая еще большее таяние.
Исчезновение льда уже влияет на арктических животных, таких как белые медведи, кольчатые нерпы и морские зайцы. По словам Швайгера, хотя в новом исследовании не говорится, может ли «последний ледяной регион» полностью растаять, тенденция ускоренного таяния, как ожидается, сохранится.
«Учитывая наши результаты, мы ожидаем, что в этом районе будут чаще встречаться большие участки открытой воды», — отметил Швайгер.