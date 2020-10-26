В пробах воды с Камчатки обнаружены следы распада ракетного топлива

Журналист Алексей Пивоваров и его коллеги с YouTube-канала «Редакция» провели собственное расследование экологической катастрофы на Камчатке. Они взяли пробы воды и биоматериала в бухте Большая Лагерная и Авачинской бухте, где в сентябре произошла массовая гибель морских животных, и передали их экологу Георгию Каванасяну, который распределил образцы по московским лабораториям.

В одной из привезенных проб ученые из химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен. Эти вещества являются продуктами распада гептила — одного из компонентов ракетного топлива.