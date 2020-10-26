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Экология и климат

В пробах воды с Камчатки обнаружены следы распада ракетного топлива

National Geographic Россия
26 октября 2020
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Фото: YouTube
Ученые планируют продолжить исследования на месте.

Журналист Алексей Пивоваров и его коллеги с YouTube-канала «Редакция» провели собственное расследование экологической катастрофы на Камчатке. Они взяли пробы воды и биоматериала в бухте Большая Лагерная и Авачинской бухте, где в сентябре произошла массовая гибель морских животных, и передали их экологу Георгию Каванасяну, который распределил образцы по московским лабораториям. 

В одной из привезенных проб ученые из химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен. Эти вещества являются продуктами распада гептила — одного из компонентов ракетного топлива. 

«Благодаря тому, что мы нашли двумя разными методами два этих продукта распада, мы делаем практически стопроцентное заявление о том, что исходное вещество, которое было в этой воде — это гептил», — Георгий Каванасян.

Как пояснил Каваносян, нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен могли появиться в воде только в результате деятельности человека. По словам исследователя, именно эти компоненты могли вызвать токсичную реакцию водорослей, которая привела к красному приливу.

Декан химического факультета МГУ Степан Калмыков рассказал, что в качестве метода для анализа проб была использована высокоэффективная жидкостная хроматография с двумя видами детекторов, а также масс-спектрометрия. По его словам, вещества распада гептила были найдены в одной пробе воды из бухты Большая Лагерная. 

По словам Каванасяна, до сих пор ни одна лаборатория не проверяла воду с Камчатки на наличие нитрозодиметиламина и тетраметилдватетразена.

«Грубо говоря, у человека болит спина. Ему нужно сделать МРТ, а [врачи] выкладывают кучу анализов крови. Их можно выложить и пять, и десять тысяч, смысл от этого не меняется», — Георгий Каванасян.

Однако, по словам Каванансяна, однозначного вывода о том, что именно продукты распада гептила стали причиной массовой гибели морских животных, пока нельзя — необходимы дальнейшие исследования. 

По версии Каванасяна, гептил попал в воду через подземный поток с Радыгинского полигона в Петропавловске-Камчатском. По информации «Новой Газеты», в Радыгино с 1998 года хранится около 300 тонн ракетного топлива. Поначалу его пытались сжигать, однако после протестов местных жителей отказались от этой идеи. 

Ранее ученые из МГУ и РАН объявили, что причиной массовой гибели морских животных на Камчатке стало кислородное голодание из-за красных приливов: бурного развития микроводорослей, вырабатывающих токсины. Они отвергли версию с поступлением загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив.

Первые сообщения о том, что на Халактырском пляже на восточном побережье Камчатки нашли множество мертвых морских животных, поступили в конце сентября. Местные серферы заметили, что цвет воды изменился, а у них самих опухли глаза и появилось раздражение на коже.

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