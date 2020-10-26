В пробах воды с Камчатки обнаружены следы распада ракетного топлива

Журналист Алексей Пивоваров и его коллеги с YouTube-канала «Редакция» провели собственное расследование экологической катастрофы на Камчатке. Они взяли пробы воды и биоматериала в бухте Большая Лагерная и Авачинской бухте, где в сентябре произошла массовая гибель морских животных, и передали их экологу Георгию Каванасяну, который распределил образцы по московским лабораториям.
В одной из привезенных проб ученые из химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен. Эти вещества являются продуктами распада гептила — одного из компонентов ракетного топлива.
Как пояснил Каваносян, нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен могли появиться в воде только в результате деятельности человека. По словам исследователя, именно эти компоненты могли вызвать токсичную реакцию водорослей, которая привела к красному приливу.
Декан химического факультета МГУ Степан Калмыков рассказал, что в качестве метода для анализа проб была использована высокоэффективная жидкостная хроматография с двумя видами детекторов, а также масс-спектрометрия. По его словам, вещества распада гептила были найдены в одной пробе воды из бухты Большая Лагерная.
По словам Каванасяна, до сих пор ни одна лаборатория не проверяла воду с Камчатки на наличие нитрозодиметиламина и тетраметилдватетразена.
Однако, по словам Каванансяна, однозначного вывода о том, что именно продукты распада гептила стали причиной массовой гибели морских животных, пока нельзя — необходимы дальнейшие исследования.
По версии Каванасяна, гептил попал в воду через подземный поток с Радыгинского полигона в Петропавловске-Камчатском. По информации «Новой Газеты», в Радыгино с 1998 года хранится около 300 тонн ракетного топлива. Поначалу его пытались сжигать, однако после протестов местных жителей отказались от этой идеи.
Ранее ученые из МГУ и РАН объявили, что причиной массовой гибели морских животных на Камчатке стало кислородное голодание из-за красных приливов: бурного развития микроводорослей, вырабатывающих токсины. Они отвергли версию с поступлением загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив.
Первые сообщения о том, что на Халактырском пляже на восточном побережье Камчатки нашли множество мертвых морских животных, поступили в конце сентября. Местные серферы заметили, что цвет воды изменился, а у них самих опухли глаза и появилось раздражение на коже.