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Экология и климат

В РАН назвали цветение водорослей основной версией загрязнения на Камчатке

National Geographic Россия
12 октября 2020
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Фото: YouTube
Расследование произошедшего продолжается.

Ученые считают основной причиной загрязнения акватории у побережья Камчатки токсичные водоросли. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.

«Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — Алексей Озеров.

Красный прилив — общее название цветения воды, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно получить ожог.

Ученые Дальневосточного федерального университета обнаружили вдоль побережья к югу от Авачинской губы — от бухты Спасения до бухты Лиственничной — пятно загрязнения длиной около 40 километров. Анализы первых образов показали, что полоса вызвана цветением микроводорослей.

«В полученных образцах обнаружены микроводоросли вида Dinophysis Fortii. Это планктонная динофлагеллята, обитающая в водах океана вблизи Камчатки. <…> Распространяющаяся в прессе информация о сплошном загрязнении не подтверждается», — отметили в вузе.

Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся в 300-400 километрах от пораженного побережья. Уровень землетрясений на южной и средней Камчатке остается фоновым.

Кроме того, специалисты исследовали реки в окрестностях реки у Козельского полигона ядохимикатов, и выяснили, что он не имеет отношения гибели морских животных. Тем не менее, по словам Озерова, нужно исследовать влияние других полигонов.

«Мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее. Я думаю, что необходимые исследования будут проведены в ближайшее время», — Алексей Озеров.

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и серферы.

Как заявили в Тихоокеанском институте географии, загрязнение морской воды в Авачинской бухте привело к гибели 95% живущих на дне морских организмов.

Смерти из-за водорослей возможны — так, массовый падёж слонов в Ботсване этим летом был вызван цианобактериями (Cyanobacteria), известными как синезелёные водоросли. Однако схожее в этих новостях лишь название, ведь синезелёные водоросли относятся к домену бактерий, а динофлагелляты — к эукариотам. Об аномальных смертях других животных (кроме слонов) в Ботсване не сообщалось.

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