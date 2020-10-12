В РАН назвали цветение водорослей основной версией загрязнения на Камчатке

Ученые считают основной причиной загрязнения акватории у побережья Камчатки токсичные водоросли. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.
Красный прилив — общее название цветения воды, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно получить ожог.
Ученые Дальневосточного федерального университета обнаружили вдоль побережья к югу от Авачинской губы — от бухты Спасения до бухты Лиственничной — пятно загрязнения длиной около 40 километров. Анализы первых образов показали, что полоса вызвана цветением микроводорослей.
«В полученных образцах обнаружены микроводоросли вида Dinophysis Fortii. Это планктонная динофлагеллята, обитающая в водах океана вблизи Камчатки. <…> Распространяющаяся в прессе информация о сплошном загрязнении не подтверждается», — отметили в вузе.
Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся в 300-400 километрах от пораженного побережья. Уровень землетрясений на южной и средней Камчатке остается фоновым.
Кроме того, специалисты исследовали реки в окрестностях реки у Козельского полигона ядохимикатов, и выяснили, что он не имеет отношения гибели морских животных. Тем не менее, по словам Озерова, нужно исследовать влияние других полигонов.
В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и серферы.
Как заявили в Тихоокеанском институте географии, загрязнение морской воды в Авачинской бухте привело к гибели 95% живущих на дне морских организмов.
Смерти из-за водорослей возможны — так, массовый падёж слонов в Ботсване этим летом был вызван цианобактериями (Cyanobacteria), известными как синезелёные водоросли. Однако схожее в этих новостях лишь название, ведь синезелёные водоросли относятся к домену бактерий, а динофлагелляты — к эукариотам. Об аномальных смертях других животных (кроме слонов) в Ботсване не сообщалось.