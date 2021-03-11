В реке Усмань в Черноземье погибла вся рыба

Загрязнение воды было впервые выявлено в конце ноября в охранной зоне липецкого села Новоуглянка. В декабре оно дошло до территории заповедника в Липецкой области.
Пробы воды, взятые в точке сброса вод очистными сооружениями областного предприятия «Липецкоблводоканал», показали превышение концентрации различных загрязняющих веществ в десятки раз. Содержание иона аммония было превышено в 64 раза, анионных поверхностно-активных веществ — в 36 раз, марганца — в 17 раз, меди — в десять раз, цинка — в девять раз, железа — в восемь раз.
Также специалисты Росприроднадзора проверили еще одно предприятие. Выяснилось, что в Усмань по прорытому каналу происходит несанкционированный сброс сточных вод (зачастую красного цвета) от теплиц, принадлежащих структуре АПХ «ЭКО-культура» — ООО «Овощи Черноземья».
В настоящее время экологи сообщают о гибели всей рыбы в реке Усмань. Вода по-прежнему сильно загрязнена и имеет резкий неприятный запах, ее цвет варьируется от мутно-серого до красного и черного. Этот водоем впадает в реку Воронеж, протекающую в городе-миллионнике, а та в свою очередь впадает в Дон.
«В ходе проверки в отношении Усманского филиала Липецкого Водоканала было выявлено 17 правонарушений. В настоящее время выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения к 31 мая 2021 года. В отношении виновных лиц выносится решение об административном наказании. Сумма штрафа и расчет ущерба, нанесенного водному объекту, будут предъявлены в сроки, установленные законодательством. Управление держит ситуацию на контроле», — заявил в феврале руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.
По информации Первого канала, никаких работ по очистке реки до сих пор не проводится. Неизвестен и истинный масштаб загрязнения. Экологи планируют создать комплексную комиссию, которая должна решить, что теперь делать с отравленной Усманью. В Воронежском заповеднике предварительный ущерб особо охраняемой природной территории оценивают более чем в сто миллионов рублей.
Река Усмань берет начало и течет по Окско-Донской равнине. На реке находится город Усмань и несколько других мелких поселений. В реке водится 24 вида рыб, в том числе два краснокнижных.