В реке Усмань в Черноземье погибла вся рыба

Загрязнение воды было впервые выявлено в конце ноября в охранной зоне липецкого села Новоуглянка. В декабре оно дошло до территории заповедника в Липецкой области.

Пробы воды, взятые в точке сброса вод очистными сооружениями областного предприятия «Липецкоблводоканал», показали превышение концентрации различных загрязняющих веществ в десятки раз. Содержание иона аммония было превышено в 64 раза, анионных поверхностно-активных веществ — в 36 раз, марганца — в 17 раз, меди — в десять раз, цинка — в девять раз, железа — в восемь раз.

Также специалисты Росприроднадзора проверили еще одно предприятие. Выяснилось, что в Усмань по прорытому каналу происходит несанкционированный сброс сточных вод (зачастую красного цвета) от теплиц, принадлежащих структуре АПХ «ЭКО-культура» — ООО «Овощи Черноземья».