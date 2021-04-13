В Росгидромете сообщили об ускоренных темпах потепления в России

Ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России. Об этом сообщил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов.
По его словам, с учетом данных 2020 года, прирост температуры за десять лет составил 0,51 °C при среднемировом показателе 0,18 °C. При этом эксперт отметил, что нельзя быть уверенным в сохранении данной тенденции.
Он напомнил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и его исчезновению на Северном морском пути. Ученые занимаются построением моделей, которые смогут предсказать насколько быстро будут проявляться эти тенденции.
По словам Катцова, несмотря на негативный тренд, у России есть большие возможности для адаптации к изменению климата.
«Территория страны огромная, климатические обстоятельства крайне разнообразны. В этом разнообразии, к слову, есть не только минусы, но и плюсы. Это разнообразие отчасти обеспечивает нам ресурс адаптации.
«Россия, в отличие от некоторых стран и особо уязвимых регионов, например, малых островных государств в Тихом океане, которые в результате климатических изменений могут просто исчезнуть с лица земли, располагает значительным адаптационным потенциалом. Россиянам не надо будет всем миром эмигрировать в другие страны», — говорит Катцов.
Эксперт отметил, что за ускоренное потепление климата в России могут быть ответственны не только антропогенные выбросы, но и территориальные колебания климата.
«Чем меньше рассматриваемая нами территория, тем большую роль в наблюдаемой эволюции климата играет собственная изменчивость, то есть колебания климата, не связанные с антропогенными выбросами.
Чем меньше территория, тем сложнее выделить, обнаружить существующими методами антропогенный сигнал. Климатическая система — это очень сложная нелинейная система со сложными взаимодействиями между ее компонентами и внутри этих компонентов […] Но по мере нарастания антропогенного изменения глобального климата сигнал будет все отчетливее проступать и на небольших пространственных масштабах», — заключает Катцов.