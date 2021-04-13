В Росгидромете сообщили об ускоренных темпах потепления в России

Он напомнил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и его исчезновению на Северном морском пути. Ученые занимаются построением моделей, которые смогут предсказать насколько быстро будут проявляться эти тенденции.

По словам Катцова, несмотря на негативный тренд, у России есть большие возможности для адаптации к изменению климата.

«Территория страны огромная, климатические обстоятельства крайне разнообразны. В этом разнообразии, к слову, есть не только минусы, но и плюсы. Это разнообразие отчасти обеспечивает нам ресурс адаптации.

«Россия, в отличие от некоторых стран и особо уязвимых регионов, например, малых островных государств в Тихом океане, которые в результате климатических изменений могут просто исчезнуть с лица земли, располагает значительным адаптационным потенциалом. Россиянам не надо будет всем миром эмигрировать в другие страны», — говорит Катцов.