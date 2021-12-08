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Экология и климат

В России планируют запретить одноразовую посуду и цветной пластик с 2023 года

National Geographic Россия
08 декабря 2021
В список рекомендованных к запрету входят 28 товаров.

В начале 2023 года запретят одноразовую пластиковую посуду, а также изделия из цветного неперерабатываемого пластика. Такую дату назвала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

В списке «запрещенного пластика» уже 28 товаров. Его подготовила компания «Российский экологический оператор» (РЭО). Под ограничения могут попасть в том числе трубочки и крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, пластиковые стаканы и тарелки.

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По оценкам Абрамченко, запрет на пластик позволит вдвое снизить объем захоронения отходов на полигонах. Сейчас в России утилизируется не более 10% твердых коммунальных отходов, остальные 90% вывозят на свалки. 

По данным NeoAnalytics, 80% используемой в России одноразовой посуды сделано из пластика; 85% используемой пластиковой посуды производит более 100 отечественных предприятий. Всего в 2019 г. в России выпущено 14,5 млн шт. пластиковой посуды.

Также Абрамченко сообщила о другой инициативе в сфере экологии — эксперименте по ограничению выбросов CO2 в атмосферу в отдельных регионах России. Реализация мер по защите окружающей среды может начаться в Сахалинской области уже в 2022 году. По прогнозам Абрамченко, область достигнет углеродной нейтральности к 2025 году.

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