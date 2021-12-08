В России планируют запретить одноразовую посуду и цветной пластик с 2023 года

По оценкам Абрамченко, запрет на пластик позволит вдвое снизить объем захоронения отходов на полигонах. Сейчас в России утилизируется не более 10% твердых коммунальных отходов, остальные 90% вывозят на свалки.

По данным NeoAnalytics, 80% используемой в России одноразовой посуды сделано из пластика; 85% используемой пластиковой посуды производит более 100 отечественных предприятий. Всего в 2019 г. в России выпущено 14,5 млн шт. пластиковой посуды.

Также Абрамченко сообщила о другой инициативе в сфере экологии — эксперименте по ограничению выбросов CO2 в атмосферу в отдельных регионах России. Реализация мер по защите окружающей среды может начаться в Сахалинской области уже в 2022 году. По прогнозам Абрамченко, область достигнет углеродной нейтральности к 2025 году.