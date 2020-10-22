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Экология и климат

В России случился еще один разлив нефтепродуктов. Теперь в Находке

National Geographic Россия
22 октября 2020
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Фото: epp.genproc.gov.ru
Очередная экологическая катастрофа.

В Находке в бухте возле судоремонтного «Приморского завода» произошел разлив нефтепродуктов. Он был обнаружен днем 21 октября.

Как сообщается на сайте администрации Находкинского городского округа, на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности. Специалисты обследовали все близлежащие муниципальные котельные, но не обнаружили утечек топлива.

«Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается», — заявили в правительстве Приморского края.

Помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко сообщила, что природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива. По ее словам, оценку площади разлива пока не проводили.

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В мае из-за аварии на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании разлились около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, из них более 14 тысяч — попали в воду.

17 октября разлив нефтепродуктов произошел в Ненецком автономном округе. В результате разгерметизации недействующего трубопровода в реку Колва вылилась нефтесодержащая жидкость. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 кубометров.

18 октября в результате столкновения двух барж на реке Обь в Томской области нефтепродукты попали в реку. В ходе ликвидации аварии было собрано 185 кубометров нефтесодержащей жидкости.

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