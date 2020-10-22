В России случился еще один разлив нефтепродуктов. Теперь в Находке

В Находке в бухте возле судоремонтного «Приморского завода» произошел разлив нефтепродуктов. Он был обнаружен днем 21 октября.

Как сообщается на сайте администрации Находкинского городского округа, на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности. Специалисты обследовали все близлежащие муниципальные котельные, но не обнаружили утечек топлива.

«Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается», — заявили в правительстве Приморского края.

Помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко сообщила, что природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива. По ее словам, оценку площади разлива пока не проводили.