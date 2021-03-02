В России ужесточили требования к качеству воздуха

С весны 2021 года в России вступили в силу новые гигиенические нормативы, в том числе устанавливающие предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Впервые за последние годы снижены допустимые значения для 10 загрязняющих веществ, половина из них канцерогены, которые вызывают рак: оксид азота, диоксид азота, ацетальдегид, диметилбензол-1,2-дикарбонат, сероуглерод, бензол, бериллий и его соединения, 1,3 бутадиен, акрилонитрил, тетрахлорметан, сообщает Greenpeace.
Теперь канцерогенных веществ в атмосферном воздухе должно стать меньше: бензола — в 1,7 раза, акрилонитрила — в 6 раз, тетрахлорметана — в 17,5 раз, 1,3-бутадиена — в 50 раз. Бериллия и его соединений вовсе не должно быть в атмосферном воздухе.
Еще одно изменение — теперь для загрязняющих веществ, помимо максимально разовых и среднесуточных, введены и среднегодовые ПДК. Среднегодовые ПДК используют во многих странах, потому что оценивать вредное влияние канцерогенов лучше с учетом их длительного воздействия.
Новые значения для канцерогенных веществ установлены в соответствии с руководством по оценке риска для здоровья населения, придерживаться которых очень давно просят ученые и общественники, рассказывает эксперт Greenpeace Елена Васильева.
Тем не менее по восьми веществам, два из которых канцерогены, ПДК все-таки повысили, замечает Васильева. Впрочем, среднегодовые концентрации установлены в соответствии с руководством по оценке риска, а значит, не должны быть критичными для здоровья.
Этот канцероген имеет широкое применение, например, в производстве винилхлорида, а также в качестве растворителя. Раньше для него существовали разовая и среднесуточная ПДК. В проекте новых правил среднегодовой уровень предлагали сделать нулевым, однако на сегодня установленное значение среднегодовой ПДК превышает в 100 раз расчетное на основе руководства, объясняет эксперт.
Была группа веществ, по которым сначала планировали снизить ПДК, — бенз (а)пирен, мышьяк, метанол — но затем решили пока этого не делать, рассказывает Васильева. С другой стороны, в проекте предлагались более критичные ухудшения: планировалось повысить ПДК для ртути, трихлорэтана, диметилбензола, никеля и его соединений. К счастью, этого удалось избежать, говорит Васильева.