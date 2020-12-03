В Швеции открыли магазин, в котором цена товара зависит от выбросов CO₂ при его производстве
Шведская продовольственная компания Felix открыла в Стокгольме магазин, где цены на все товары основываются на их углеродном следе. Чем больше выбросы при производстве товара, тем дороже он стоит.
Для расчета магазин ввел свою собственную валюту с углеродным эквивалентом — CO₂е. Недельный бюджет покупателя — 18,9 килограммов CO₂е. Задача посетителей — осознанно выбирать продукты, чтобы уложиться в выделенные им средства.
Продуктам присваивается ярлык «низкий уровень воздействия на климат», если их выбросы не превышают половину от среднего показателя для пищевых продуктов в Швеции. Менеджер по маркетингу компании Felix Томас Сьёберг объясняет: «важно, чтобы маркировка была легко понятной».
Опрос организации, которая отслеживает углеродный след различных продуктов, проведенный по заказу Carbon Trust, показал, что две трети потребителей во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции, Великобритании и США поддерживают углеродную маркировку продуктов.
По данным Carbon Trust, ни одно правительство еще не сделало маркировку юридическим требованием. Тем не менее, климатические отметки начинают набирать популярность. Ранее в этом году бренд заменителей мяса Quorn представил климатические этикетки для 60% своей продукции.
Оценить истинный углеродный след продуктов питания непросто, и бренды объединяются со специализированными платформами, которые обрабатывают данные с помощью сложных инструментов расчета для определения выбросов по всей производственной цепочке.
В настоящее время в пищевой промышленности нет стандартизированного подхода к расчету показателей выбросов углерода, но Сьёберг говорит, что самое важное — предоставить потребителям информацию, которая доступна сегодня.
Узнайте, как выращенное в лаборатории мясо впервые поступит в продажу.