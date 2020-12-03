В Швеции открыли магазин, в котором цена товара зависит от выбросов CO₂ при его производстве

Шведская продовольственная компания Felix открыла в Стокгольме магазин, где цены на все товары основываются на их углеродном следе. Чем больше выбросы при производстве товара, тем дороже он стоит.

Для расчета магазин ввел свою собственную валюту с углеродным эквивалентом — CO₂е. Недельный бюджет покупателя — 18,9 килограммов CO₂е. Задача посетителей — осознанно выбирать продукты, чтобы уложиться в выделенные им средства.

Продуктам присваивается ярлык «низкий уровень воздействия на климат», если их выбросы не превышают половину от среднего показателя для пищевых продуктов в Швеции. Менеджер по маркетингу компании Felix Томас Сьёберг объясняет: «важно, чтобы маркировка была легко понятной».