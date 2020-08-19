В сибирской тундре нашли тепловые аномалии. Уже 15 лет мерзлота теплее, чем обычно

Ежегодно в России огромные территории охвачены пожарами. На данный момент в стране горит 300 тысяч гектаров лесов, большая часть которых расположена на северных территориях с мерзлотными экосистемами. Эти пожары уничтожают не только деревья, но и почвенный покров из мха и лишайника.

Скорость восстановления лишайников довольно низкая — десятки лет. Оставшись без своеобразного одеяла, земля сильнее прогревается летом и высвобождает холод из оттаивающих мерзлотных слоев. На таких территориях образуются тепловые аномалии, влияющие на состояние почвы очень долго.

Ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» вместе с коллегами из Сибирского федерального университета и Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН проанализировали последствия деградации верхнего слоя почвы из-за пожаров в Эвенкии, сообщает «Наука в Сибири».

Анализ данных спутникового мониторинга показал, что за последние 20 лет лесные пожары повредили более 20% покрытой лесом площади этой местности — около 12 миллионов гектаров лиственничных лесов. Среднее количество возгораний за последние десять лет увеличилось в 6 раз: с 44 очагов в год до 299, а площадь возросла в десять раз.

«Когда со спутника контролируют выгоревшие участки, то используют, как правило, вегетационные индексы. По этим показателям уже через пять лет участок не отличается от фонового — того, где пожара не было. Значит, есть соблазн сказать, что по прошествии столь короткого времени после пожара в Эвенкии или Якутии территория восстановилась», — пояснил старший научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН кандидат технических наук Евгений Иванович Пономарёв.