В Сиднее зафиксирована рекордная ночная температура

По данным метеорологического бюро Сиднея, температура в ночь на воскресенье, 29 ноября, не опускалась ниже 25,3 °C, что делает ее самой жаркой ноябрьской ночью за всю историю наблюдений.

К 4:30 утра в воскресенье температура уже достигла 30 градусов, а днем преодолела отметку в 40 °C.

В свою очередь дневные рекорды температур были установлены в некоторых других местах на юго-востоке Австралии. Например, в городе Гриффит 28 ноября температура достигла 43,2 °C, а в Милдьюре — 45,7 °C.