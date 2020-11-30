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Экология и климат

В Сиднее зафиксирована рекордная ночная температура

National Geographic Россия
30 ноября 2020
Сидней
Фото: Pixabay
Жара снова выжигает Австралию

По данным метеорологического бюро Сиднея, температура в ночь на воскресенье, 29 ноября, не опускалась ниже 25,3 °C, что делает ее самой жаркой ноябрьской ночью за всю историю наблюдений. 

К 4:30 утра в воскресенье температура уже достигла 30 градусов, а днем преодолела отметку в 40 °C. 

В свою очередь дневные рекорды температур были установлены в некоторых других местах на юго-востоке Австралии. Например, в городе Гриффит 28 ноября температура достигла 43,2 °C, а в Милдьюре — 45,7 °C.

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Волна тепла стала причиной возникновения пожаров, в том числе на западной окраине Сиднея. В общей сложности на территории штата Новый Южный Уэльс бушуют более 60 лесных пожаров. 

Это первая значительная вспышка лесных пожаров после разрушительных пожаров 2019–2020 годов, в результате которых сгорела территория размером с Великобританию, погибли 33 человека и около трех миллиардов животных.

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