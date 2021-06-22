В США прогнозируют самую сильную засуху за последние 1200 лет
Запад США переживает волну жары, которая бьет сотни температурных рекордов, усугубляя историческую засуху и готовя окружающую среду к сезону сильных лесных пожаров.
Засуха вызвана чрезвычайно низким количеством осадков в сочетании с высоким давлением. Изменения траектории внетропических циклонов, которые происходят во время климатических циклов, таких как Эль-Ниньо, Североатлантическое колебание, Тихоокеанское десятилетнее колебание и Атлантическое многодекадное колебание, определяют территории, которые будут подвержены засухе.
Палеоклиматолог Кэтлин Джонсон и ее коллеги предупреждают, что нынешняя засуха может стать самой сильной из всех, что происходили на территории Северной Америки по крайней мере за 1200 лет.
«Изучая годичные кольца деревьев и другие записи палеоклимата, мы можем получить действительно важные сведения о том, как климат менялся в прошлом. И после этого становится ясно, что [процессы и явления], которые мы сейчас переживаем, неестественны. Несомненно, это вызвано деятельностью человека, выбросами парниковых газов.
Чем больше мы видим эти экстремальные явления, накладываемые друг на друга, и не только на западе США, но и во всем мире, тем больше я думаю, что реальность изменения климата становится неизбежной. И это абсолютно подавляет. У нас будет меньше воды, увеличится количество лесных пожаров и будет более сильная жара. Но это также мотивирует. Мы должны продолжать настаивать на принятии срочных мер по борьбе с изменением климата», — говорит Джонсон.
С Джонсон согласен климатолог Дэниел Суйн, живущий в западной части США.
«Эта засуха ужасна. Мы наблюдаем рекордно высокие температуры на восточной стороне Скалистых гор в Боулдере. Это верно и для других регионов штата, и для других штатов <…> Пожары, которые мы видели в предыдущие пару лет, были ужасными, и похоже, что в этом году мы идем по тому же пути. Это напоминает мне кое-что из того, что я видел раньше», — говорит Суэйн.
Метеоролог Саймон Ван объясняет, что потепление климата делает засушливые и жаркие периоды еще более сухими и жаркими. Без влаги Солнце нагревает землю и воздух намного быстрее. Ван сравнивает землю на юго-западе США с электрической плитой, на которой находятся люди.
«Но вы знаете, я настроен оптимистично. В ресторанах и пивных сейчас только и разговоров что об этой жаре <…> Чем раньше широкая общественность начнет осознавать эту проблему, тем скорее, надеюсь, они будут настаивать на решениях, направленных на преодоление кризиса», — заключает Ван.