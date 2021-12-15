В Верхоянске официально признали новый рекорд жары

20 июня 2020 года в якутском городе Верхоянск, известном как северный полюс холода, температура воздуха достигла отметки +38 °C. Теперь Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила, что это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная за полярным кругом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2015 года в городе Форт-Юкон на Аляске (США), где тогда установилась температура +37,8 °C.
Температура, более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики, была измерена на метеорологической станции во время исключительно продолжительной сибирской волны тепла. Средние температуры над Арктической Сибирью в течение большей части лета прошлого года достигали 10 °C выше нормы, что привело к разрушительным пожарам, вызвало массовую потерю морского льда и сыграло важную роль в 2020 году, который стал одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений, отмечается на сайте ВМО.
Как говорится в сообщении организации, ВМО впервые добавила рекордную жару в Арктике в свой архив отчетов об экстремальных погодных условиях, и это произошло на фоне беспрецедентной волны рекордных скачков температуры во всем мире.
На данный момент ВМО работает над проверкой нескольких возможных рекордов. Так организация пытается проверить +54,4 °C, зафиксированные как в 2020, так и в 2021 году в самом жарком месте мира, Долине Смерти в Калифорнии.
Также эксперты работают над подтверждением нового европейского температурного рекорда +48,8 °C, установленного на итальянском острове Сицилия прошлым летом.
По словам Тааласа, в архиве ВМО «никогда не было такого количества текущих одновременных расследований».
Верхоянск находится примерно в 115 километрах к северу от Полярного круга, а местная метеостанция проводит наблюдения за температурой с 1885 года. Город входит в книгу рекордов Гиннесса за самый экстремальный температурный диапазон — от -68 °C зимой до +37,2 °C летом (предыдущий максимальный показатель жары в городе).
Рекордная арктическая жара ознаменовала кардинальные изменения в регионе. Хотя все части планеты нагреваются, некоторые области делают это быстрее, чем другие, а темпы изменений в Арктике более чем вдвое превышают среднемировые.