В Верхоянске официально признали новый рекорд жары

20 июня 2020 года в якутском городе Верхоянск, известном как северный полюс холода, температура воздуха достигла отметки +38 °C. Теперь Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила, что это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная за полярным кругом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2015 года в городе Форт-Юкон на Аляске (США), где тогда установилась температура +37,8 °C.

Температура, более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики, была измерена на метеорологической станции во время исключительно продолжительной сибирской волны тепла. Средние температуры над Арктической Сибирью в течение большей части лета прошлого года достигали 10 °C выше нормы, что привело к разрушительным пожарам, вызвало массовую потерю морского льда и сыграло важную роль в 2020 году, который стал одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений, отмечается на сайте ВМО.

Как говорится в сообщении организации, ВМО впервые добавила рекордную жару в Арктике в свой архив отчетов об экстремальных погодных условиях, и это произошло на фоне беспрецедентной волны рекордных скачков температуры во всем мире.