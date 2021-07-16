В Якутии сгорело более миллиона гектаров леса

Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась более чем на 200 тысяч гектаров. По данным пресс-службы регионального министерства экологии, утром в пятницу в республике тушили 75 лесных пожаров на площади 740 221,6 гектара, накануне площадь пожаров составляла 529 718,5 гектара.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 1,53 миллиона гектаров, 1,32 миллиона из которых приходится на лесные территории.

Лесные пожары в Якутии зафиксировали в 17 районах: Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском районах. Кроме того, огонь распространился на двух особо охраняемых природных территориях – «Ленские столбы» и Олекминский заповедник.