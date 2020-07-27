В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде за год

Японский производитель упаковочных материалов и компания Mitsubishi Chemical сообщили о разработке пластиковых пакетов, способных разлагаться в морской воде.
По словам представителей Mitsubishi Chemical, материал изготовили из растительных ингредиентов, в том числе сахарного тростника. При этом на ощупь и по своим характеристикам такой пакет ничем не будет отличаться от обычного, сделанного из полиэтилена.
Japanese firms develop ocean degradable bags https://t.co/zE4TXMVtzH— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 26, 2020
Пакет сможет растворяться в морской воде, которая обычно содержит меньше микроорганизмов, чем почва. Для полного растворения материала в морской воде требуется около года.
Сейчас Mitsubishi Chemical готовится к началу массового производства изделия. Цена одного пакета будет составлять от 11 до 47 центов в зависимости от размера, что примерно в шесть раз выше стоимости обычных пакетов.
Ранее правительство Японии ввело требование для всех продавцов розничных магазинов взимать с покупателей плату за пластиковые пакеты в рамках усилий по предотвращению их использования.
Узнайте, почему к 2040 году в окружающей среде будет находиться больше миллиарда тонн пластиковых отходов; почитайте, почему ООН призвала людей употреблять меньше мяса и молока.