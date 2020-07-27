Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Экология и климат

В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде за год

Михаил Сысоев
27 июля 2020
Производитель надеется, что изобретение поможет в борьбе с загрязнением океанов и морей.

Японский производитель упаковочных материалов и компания Mitsubishi Chemical сообщили о разработке пластиковых пакетов, способных разлагаться в морской воде.

По словам представителей Mitsubishi Chemical, материал изготовили из растительных ингредиентов, в том числе сахарного тростника. При этом на ощупь и по своим характеристикам такой пакет ничем не будет отличаться от обычного, сделанного из полиэтилена.

Пакет сможет растворяться в морской воде, которая обычно содержит меньше микроорганизмов, чем почва. Для полного растворения материала в морской воде требуется около года.

Сейчас Mitsubishi Chemical готовится к началу массового производства изделия. Цена одного пакета будет составлять от 11 до 47 центов в зависимости от размера, что примерно в шесть раз выше стоимости обычных пакетов.

Ранее правительство Японии ввело требование для всех продавцов розничных магазинов взимать с покупателей плату за пластиковые пакеты в рамках усилий по предотвращению их использования.

Узнайте, почему к 2040 году в окружающей среде будет находиться больше миллиарда тонн пластиковых отходов; почитайте, почему ООН призвала людей употреблять меньше мяса и молока.

рекомендации
Автомобиль

Поехали в отпуск? У нас есть 4 идеи!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Где калан, а где сивуч? Сыграйте в нашу угадайку!