В ЮАР предложили «затемнять» Солнце аэрозолями для предотвращения засухи

С середины 2017 года до середины 2018 года Кейптаун пережил сильнейшую засуху, став первым крупным городом в мире, в котором почти полностью закончилась вода. Событие стало отправной точкой для разработки концепции «нулевого дня»: это теоретическая отметка, когда водоемы не смогут обеспечить жителей определенной местности водой. Кейптаун был в трех месяцах от этой отметки, но катастрофу удалось предотвратить, резко сократив водопотребление.

Ощутив на себе последствия засухи и нехватки воды, ученые из ЮАР начали работу над предотвращением подобных ситуация в будущем. Теперь исследователи из Кейптаунского университета озвучили довольно спорный способ избежать нехватки воды. Согласно их данным, выброс диоксида серы в виде аэрозоля в стратосферу снизит риск «засухи нулевого дня» к концу столетия примерно на 90 процентов.

Такой способ повлиять на климат получил название управление солнечной радиаций (SRM) с помощью стратосферных аэрозольных инъекций (SAI). По замыслу ученых, диоксид серы должен отражать солнечную радиацию, противодействуя повышению температуры.