В ЮАР предложили «затемнять» Солнце аэрозолями для предотвращения засухи

С середины 2017 года до середины 2018 года Кейптаун пережил сильнейшую засуху, став первым крупным городом в мире, в котором почти полностью закончилась вода. Событие стало отправной точкой для разработки концепции «нулевого дня»: это теоретическая отметка, когда водоемы не смогут обеспечить жителей определенной местности водой. Кейптаун был в трех месяцах от этой отметки, но катастрофу удалось предотвратить, резко сократив водопотребление.
Ощутив на себе последствия засухи и нехватки воды, ученые из ЮАР начали работу над предотвращением подобных ситуация в будущем. Теперь исследователи из Кейптаунского университета озвучили довольно спорный способ избежать нехватки воды. Согласно их данным, выброс диоксида серы в виде аэрозоля в стратосферу снизит риск «засухи нулевого дня» к концу столетия примерно на 90 процентов.
Такой способ повлиять на климат получил название управление солнечной радиаций (SRM) с помощью стратосферных аэрозольных инъекций (SAI). По замыслу ученых, диоксид серы должен отражать солнечную радиацию, противодействуя повышению температуры.
Критики работы южноафриканских ученых обращают внимание на исследование научной группы Climate Analytics 2018 года, согласно которому SRM не является решением климатической проблемы, поскольку не устраняет движущие силы изменения климата, вызванного деятельностью человека, и является «потенциально опасным вмешательством в климатическую систему».
Идея SRM не нова. Так, в 2017 году группа ученых из Гарвардского университета предлагала провести эксперимент по распылению воды, сульфатов и мела в верхних слоях атмосферы над юго-западной частью Соединенных Штатов, цель которого заключалась в том, чтобы установить их эффективность в контексте блокирования солнечного света.
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