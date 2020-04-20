В земной атмосфере в 4 раза больше пыли, чем считалось ранее

Климатические модели — бесценный инструмент для прогнозирования развития климатического кризиса, однако необходимо, чтобы они были максимально точными, чтобы учитывать различные нюансы изменения климата, его темпы и последствия.

Международная группа ученых выяснила в новом исследовании, что атмосфера Земли содержит около 17 миллионов метрических тонн грубой пыли (размером около 0,45 миллиметра) — это в четыре раза больше, чем указывается в современных климатических моделях.

Эта крошечная невидимая материя имеет тенденцию нагревать атмосферу так же, как парниковые газы, однако в шести широко используемых глобальных атмосферных моделированиях большая часть этой грубой пыли, по-видимому, не учитывается.