В земной атмосфере в 4 раза больше пыли, чем считалось ранее

Климатические модели — бесценный инструмент для прогнозирования развития климатического кризиса, однако необходимо, чтобы они были максимально точными, чтобы учитывать различные нюансы изменения климата, его темпы и последствия.
Международная группа ученых выяснила в новом исследовании, что атмосфера Земли содержит около 17 миллионов метрических тонн грубой пыли (размером около 0,45 миллиметра) — это в четыре раза больше, чем указывается в современных климатических моделях.
Эта крошечная невидимая материя имеет тенденцию нагревать атмосферу так же, как парниковые газы, однако в шести широко используемых глобальных атмосферных моделированиях большая часть этой грубой пыли, по-видимому, не учитывается.
Если исследователи правы, это может оказать влияние на многие системы Земли — от количества углекислого газа, поглощаемого океаном до количества осадков, выпадающих, например, в тропиках.
Крупная пыль согревает всю климатическую систему Земли, поглощая излучение солнца, а также исходящее излучение с поверхности Земли. Эти частицы способны менять циркуляцию воздушных потоков, что может влиять на возникновение и движение ураганов.
Исследователи отмечают, что воздух имеет тенденцию смешиваться более турбулентно, когда в нем присутствует пыль. В пустынях воздух и пыль смешиваются таким образом, что пыль поднимается высоко вверх и долго не оседает. Чем дольше частицы пыли остаются в атмосфере, тем дальше они оседают от своего источника. Например, частицы пыли из Сахары могут перемещаться в атмосфере на тысячи километров, достигая Карибского бассейна.
Авторы работы заключают, что цифры запыленности атмосферы Земли в климатических моделях должны быть скорректированы, что лучше подготовит человечество к тому, что будет происходить на Земле.
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