Важнейшая часть «ледника Судного дня» может обрушиться в течение пяти лет

Одна из наиболее важных структур ледника Туэйтса — это восточный шельфовый ледник (TEIS). Он представляет собой плавающую массу льда, которая скрепляет около трети ледника, замедляя скорость, с которой лед уходит в океан. Сам шельфовый ледник прижат к подводной горе, благодаря чему он и ледник Туэйтса целиком остаются относительно стабильными.

Как сообщили представители ITGC, куда входит более ста ученых-гляциологов со всего мира, именно TEIS подвергается сегодня наибольшей угрозе разрушения. Под ним образуются длинные каналы, которые позволяют воде легче течь и более эффективно оттаивать лед.

На спутниковых снимках, представленных на ежегодном собрании Американского геофизического союза, видно несколько больших диагональных трещин, проходящих через TEIS. Более того, эти трещины распространяются к центру шельфового ледника со скоростью до двух километров в год, направляясь к слабой зоне тонкого льда.