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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Экология и климат

Важнейшая часть «ледника Судного дня» может обрушиться в течение пяти лет

National Geographic Россия
14 декабря 2021
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Фото: NASA
Ученые напоминают, что ледник Туэйтс находится под угрозой.

Исследователи обнародовали тревожные данные о состоянии ледника Туэйтс в Антарктиде. Его таяние уже ответственно за 4% от всего текущего роста уровня моря, но ситуация может стать еще хуже. 

Ледник Туэйтс простирается на 120 км вдоль западного побережья Антарктиды и является ключевым направлением деятельности ученых-климатологов, включая Международное сотрудничество по леднику Туэйтс (ITGC), образованное в 2018 году. 

«Туэйтс – самый широкий ледник в мире. За последние 30 лет скорость оттока воды в нем увеличилась вдвое, и ледник в целом содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень моря более чем на 0,6 метра. Если же в этот процесс будут втянуты окружающие ледники, то это может привести к еще большему повышению уровня моря – до трех метров», – Тедд Скамбос, ведущий координатор ITGC в США.

Одна из наиболее важных структур ледника Туэйтса — это восточный шельфовый ледник (TEIS). Он представляет собой плавающую массу льда, которая скрепляет около трети ледника, замедляя скорость, с которой лед уходит в океан. Сам шельфовый ледник прижат к подводной горе, благодаря чему он и ледник Туэйтса целиком остаются относительно стабильными.

Как сообщили представители ITGC, куда входит более ста ученых-гляциологов со всего мира, именно TEIS подвергается сегодня наибольшей угрозе разрушения. Под ним образуются длинные каналы, которые позволяют воде легче течь и более эффективно оттаивать лед.

На спутниковых снимках, представленных на ежегодном собрании Американского геофизического союза, видно несколько больших диагональных трещин, проходящих через TEIS. Более того, эти трещины распространяются к центру шельфового ледника со скоростью до двух километров в год, направляясь к слабой зоне тонкого льда. 

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American Geophysical Union Спутниковые снимки, представленные на ежегодном собрании Американского геофизического союза, показывают несколько больших диагональных трещин, простирающихся через восточный шельфовый ледник Туэйтса

Когда трещины достигнут центра, это приведет к дополнительному зигзагообразному узору из еще более крупных трещин, что в конечном итоге вызовет обрушение всего шельфового ледника. Согласно моделям ученых, это, вероятно, произойдет в течение всего пяти лет. 

Ранее в этом году ученые на основе данных аэромагнитных наблюдений составили карту геотермального теплового потока в Западной Антарктиде и обнаружили под льдами ледника Туэйтса зону поступления из недр Земли большого количества геотермального тепла. По мнению исследователей, это связано с тем, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше, чем, например, в соседней Восточной Антарктиде.

Этот фактор, наряду с изменением климата, и связанным с ним потеплением океанов, приведет к обрушению всего ледника Туэйтса в течение нескольких столетий, что изменит весь облик материка, утверждают ученые. 

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